Exministra de Cultura sobre el Gobierno de Keiko Fujimori: "Estamos ante la consolidación de un proyecto autoritario"

Durante una actividad fue organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la activista rechazó el gobierno fujimorista. Foto: Composición/LR

Durante una actividad fue organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la activista rechazó el gobierno fujimorista. Foto: Composición/LR

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La exministra de Cultura y familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, rechazó el Gobierno de Keiko Fujimori y lo calificó como la "continuidad" y "rearticulación" del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. A través de una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos este martes 21 de julio, Ortiz consideró que la gestión de Fujimori será la "consolidación de un proyecto autoritario".

"Sin duda pone en riesgo nuestros derechos a la verdad y la justicia, a movilizarnos y expresar con libertad nuestro rechazo a este régimen autoritario. Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", expresó en su intervención.

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En esa misma línea, la extitular de Cultura reafirmó su compromiso y el de las víctimas en la defensa y respeto de los derechos humanos. Asimismo, resaltó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

"Keiko Fujimori ha venido gobernando nuestro país en los últimos años; desde el Congreso con mayoría fujimorista o desde el Congreso a través de leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia para imponer una impunidad que signifique librar de responsabilidad a gente del Estado, policías y militares, que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron o violentaron a mujeres en el periodo 1980-2000", lamentó.

La actividad se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Lima, en la que los participantes demandaron sanción para los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La conferencia contó con la participación de la activista de derechos humanos, Tania Pariona; la profesora y esposa de Teófilo Rímac Capcha, quien fue detenido y desaparecido en 1986; y los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y José Jerí.

Víctimas de esterilizaciones forzadas piden justicia

En otro momento, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de esterilizaciones forzadas de la dictadura fujimorista, exigió justicia y que se indemnicen los gastos que hicieron luego de haber sido esterilizadas contra su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", dijo.