HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Niño fallece por disparo policial: Su madre habla en vivo y exige justicia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Exministra de Cultura sobre el Gobierno de Keiko Fujimori: "Estamos ante la consolidación de un proyecto autoritario"

La familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, descartó cualquier tipo de diálogo con Fujimori y aseguró que no la reconocen como presidenta.

Durante una actividad fue organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la activista rechazó el gobierno fujimorista. Foto: Composición/LR
Durante una actividad fue organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la activista rechazó el gobierno fujimorista. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La exministra de Cultura y familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, rechazó el Gobierno de Keiko Fujimori y lo calificó como la "continuidad" y "rearticulación" del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. A través de una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos este martes 21 de julio, Ortiz consideró que la gestión de Fujimori será la "consolidación de un proyecto autoritario".

Únete a nuestro canal de política y economía

"Sin duda pone en riesgo nuestros derechos a la verdad y la justicia, a movilizarnos y expresar con libertad nuestro rechazo a este régimen autoritario. Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", expresó en su intervención.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Senadores y diputados fujimoristas buscaron llegar a un ministerio

lr.pe

En esa misma línea, la extitular de Cultura reafirmó su compromiso y el de las víctimas en la defensa y respeto de los derechos humanos. Asimismo, resaltó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

"Keiko Fujimori ha venido gobernando nuestro país en los últimos años; desde el Congreso con mayoría fujimorista o desde el Congreso a través de leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia para imponer una impunidad que signifique librar de responsabilidad a gente del Estado, policías y militares, que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron o violentaron a mujeres en el periodo 1980-2000", lamentó.

La actividad se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Lima, en la que los participantes demandaron sanción para los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La conferencia contó con la participación de la activista de derechos humanos, Tania Pariona; la profesora y esposa de Teófilo Rímac Capcha, quien fue detenido y desaparecido en 1986; y los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y José Jerí.

Víctimas de esterilizaciones forzadas piden justicia

En otro momento, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de esterilizaciones forzadas de la dictadura fujimorista, exigió justicia y que se indemnicen los gastos que hicieron luego de haber sido esterilizadas contra su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", dijo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Luz Pacheco: "Yo voy de la mano con la Constitución. No voy de la mano con el fujimorismo ni con ningún partido”

Luz Pacheco: "Yo voy de la mano con la Constitución. No voy de la mano con el fujimorismo ni con ningún partido”

LEER MÁS
Milagros Samillán: “Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación”

Milagros Samillán: “Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación”

LEER MÁS
Candidatos voceados para el Ministerio de Cultura

Candidatos voceados para el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senadores y diputados fujimoristas buscaron llegar a un ministerio

Senadores y diputados fujimoristas buscaron llegar a un ministerio

LEER MÁS
Luis Galarreta sustenta tesis para titularse de abogado a días de iniciar funciones como vicepresidente

Luis Galarreta sustenta tesis para titularse de abogado a días de iniciar funciones como vicepresidente

LEER MÁS
Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
Juntos por el Perú definirá sus listas para Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores este martes 21

Juntos por el Perú definirá sus listas para Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores este martes 21

LEER MÁS
Generales EP (r) César Astudillo y David Ojeda apuntan a gabinete del nuevo gobierno

Generales EP (r) César Astudillo y David Ojeda apuntan a gabinete del nuevo gobierno

LEER MÁS
Contraloría investiga gastos superfluos: 'kits antiestrés' en el Minam y contrataciones por aniversario en el Minem

Contraloría investiga gastos superfluos: 'kits antiestrés' en el Minam y contrataciones por aniversario en el Minem

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025