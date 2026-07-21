Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

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La carrera de la selección peruana hacia el Mundial 2030 ya tiene casa televisiva confirmada. América Multimedia anunció que América Televisión contará con los derechos exclusivos para emitir los partidos de la Bicolor durante el próximo proceso clasificatorio, tanto en su señal abierta como a través de sus plataformas digitales, como parte de una alianza estratégica con la Federación Peruana de Fútbol.

El comunicado se realizó luego de concluir la cobertura del Mundial FIFA 2026 y marca el inicio de un nuevo ciclo para el fútbol nacional. El convenio no solo garantiza la transmisión de los encuentros del combinado absoluto, sino que amplía la oferta deportiva con otros torneos oficiales organizados por la FPF, fortaleciendo la presencia del fútbol peruano en televisión y entornos digitales durante los próximos años.

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América Televisión transmitirá en exclusiva los partidos de Perú rumbo al Mundial 2030

La Federación Peruana de Fútbol confirmó que América Televisión será la única señal encargada de llevar a los hogares del país todos los compromisos de la selección peruana durante las Eliminatorias 2030, un acuerdo considerado por ambas instituciones como uno de los más importantes para el desarrollo y difusión del fútbol nacional.

Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, destacó que la decisión responde al respaldo obtenido durante la cobertura del Mundial 2026 y reafirmó el compromiso de la empresa con el deporte peruano.

"Vivimos un Mundial histórico junto a nuestra audiencia y ese respaldo nos impulsa a seguir invirtiendo en el deporte. Queremos acompañar a la selección peruana durante todo su camino hacia el Mundial 2030 y que todos los peruanos puedan vivir cada partido con la calidad de transmisión que caracteriza a América Multimedia", señaló.

Panel de América Deportes.

Agustín Lozano se pronuncia tras acuerdo con América Televisión

Por su parte, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, oficializó que el convenio otorga a América Televisión los derechos exclusivos para transmitir los partidos de la selección durante el próximo proceso clasificatorio, resaltando que se trata de un acuerdo de gran relevancia para los hinchas.

"Históricamente, para la Federación Peruana de Fútbol este es el acuerdo más importante que hemos concretado y beneficiará al hincha peruano y a todo el país", afirmó Lozano.

Además, el titular de la FPF informó que las sedes previstas para disputar las Eliminatorias 2030 serán:

Estadio Nacional de Lima.

Estadio Monumental de Lima.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno.

El estadio de Juliaca será considerado como sede complementaria.

Según explicó Lozano, estas sedes permitirán que Perú afronte el nuevo proceso clasificatorio con escenarios preparados para recibir los compromisos oficiales organizados por la CONMEBOL y la FIFA.

También se transmitirán los partidos de la selección femenina y demás categorías

El acuerdo entre América Multimedia y la Federación Peruana de Fútbol no se limita a los partidos de la selección absoluta. El convenio contempla también la transmisión de la selección peruana femenina, las categorías juveniles masculinas y femeninas, ampliando significativamente la cobertura del fútbol nacional rumbo al Mundial 2030.

La alianza incorpora además otros torneos organizados por la FPF, entre ellos la Liga Femenina, la Segunda División, la Copa de la Liga y la Supercopa, competencias que formarán parte de la programación deportiva entre 2026 y 2030.

Con esta estrategia, América Multimedia busca consolidar una oferta deportiva más amplia en televisión abierta y plataformas digitales, permitiendo que los aficionados sigan de cerca el desarrollo de las distintas selecciones nacionales y de las principales competiciones del fútbol peruano durante el nuevo ciclo mundialista.