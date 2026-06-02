HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Christian Domínguez se emociona al dedicar sus votos matrimoniales a Karla Tarazona: "Con lealtad y mucho amor"

El cantante le prometió a Karla Tarazona una relación basada en la confianza, la lealtad y el amor, y señaló que este matrimonio marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

Karla Tarazona y Christian Domínguez comparten sus votos matrimoniales. Foto: composición LR/Instagram/tavo.weddings
Karla Tarazona y Christian Domínguez comparten sus votos matrimoniales. Foto: composición LR/Instagram/tavo.weddings
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Domínguez y Karla Tarazona continúan viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras convertirse oficialmente en esposos. Luego de la ceremonia civil, el estudio audiovisual encargado de registrar la boda compartió imágenes inéditas de la sesión de fotos de los recién casados y dejó ver los emotivos votos que intercambiaron durante el evento.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el mensaje que el cumbiambero de 42 años dedicó a la conductora durante la ceremonia. El líder de la Gran Orquesta Internacional prometió iniciar una nueva etapa junto a su familia basada en la confianza, la lealtad y el amor. "Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerles sonreír todos los días, con confianza, con lealtad y con mucho amor", expresó frente a la madre de su hijo.

PUEDES VER: ¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

lr.pe

Los emotivos votos que Christian Domínguez y Karla Tarazona intercambiaron en su boda

Las imágenes difundidas por el equipo audiovisual muestran a la pareja durante una romántica sesión de fotos. Karla Tarazona aparece luciendo un vestido de novia distinto al que utilizó durante su matrimonio civil, mientras que Christian Domínguez apostó por un elegante traje para esta nueva etapa de la celebración.

Sin embargo, más allá de las fotografías, fueron los votos matrimoniales los que generaron mayor repercusión entre los seguidores de la pareja. Las palabras del cantante sorprendieron debido al historial mediático que ha acompañado su relación y a los escándalos de infidelidad que protagonizó en años anteriores.

PUEDES VER: Revelan el costo de la boda de Karla Tarazona y Domínguez, pero Magaly reacciona: "No alcanza para nada"

lr.pe

La conductora también aprovechó el momento para dedicar unas sentidas palabras a su ahora esposo. "Hoy hemos recibido en nuestras vidas un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad en las buenas y en las malas", manifestó. El momento culminó cuando los recién casados pronunciaron juntos una frase que resumió el sentimiento de la ceremonia. "Por siempre y para siempre", repitieron ambos.

Tras el matrimonio, la celebración continuó en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura, donde familiares, amigos e invitados especiales comenzaron a llegar para compartir junto a los flamantes esposos. Además, diversos medios de comunicación se hicieron presentes en los exteriores del lugar para seguir de cerca los detalles de una de las bodas más comentadas del espectáculo peruano.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Janet Barboza se decepciona con Christian Domínguez por querer cobrarle la exclusiva de su boda con Karla Tarazona: "No somos amigos"

Janet Barboza se decepciona con Christian Domínguez por querer cobrarle la exclusiva de su boda con Karla Tarazona: "No somos amigos"

LEER MÁS
¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

LEER MÁS
Janet Barboza se decepciona con Christian Domínguez por querer cobrarle la exclusiva de su boda con Karla Tarazona: "No somos amigos"

Janet Barboza se decepciona con Christian Domínguez por querer cobrarle la exclusiva de su boda con Karla Tarazona: "No somos amigos"

LEER MÁS
Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

LEER MÁS
Futbolista Miguel Trauco aclara que lleva tres meses soltero tras ampay con mujer en camioneta: “Estoy enfocado en mi carrera”

Futbolista Miguel Trauco aclara que lleva tres meses soltero tras ampay con mujer en camioneta: “Estoy enfocado en mi carrera”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025