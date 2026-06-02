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Christian Domínguez y Karla Tarazona continúan viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras convertirse oficialmente en esposos. Luego de la ceremonia civil, el estudio audiovisual encargado de registrar la boda compartió imágenes inéditas de la sesión de fotos de los recién casados y dejó ver los emotivos votos que intercambiaron durante el evento.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el mensaje que el cumbiambero de 42 años dedicó a la conductora durante la ceremonia. El líder de la Gran Orquesta Internacional prometió iniciar una nueva etapa junto a su familia basada en la confianza, la lealtad y el amor. "Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerles sonreír todos los días, con confianza, con lealtad y con mucho amor", expresó frente a la madre de su hijo.

Los emotivos votos que Christian Domínguez y Karla Tarazona intercambiaron en su boda

Las imágenes difundidas por el equipo audiovisual muestran a la pareja durante una romántica sesión de fotos. Karla Tarazona aparece luciendo un vestido de novia distinto al que utilizó durante su matrimonio civil, mientras que Christian Domínguez apostó por un elegante traje para esta nueva etapa de la celebración.

Sin embargo, más allá de las fotografías, fueron los votos matrimoniales los que generaron mayor repercusión entre los seguidores de la pareja. Las palabras del cantante sorprendieron debido al historial mediático que ha acompañado su relación y a los escándalos de infidelidad que protagonizó en años anteriores.

La conductora también aprovechó el momento para dedicar unas sentidas palabras a su ahora esposo. "Hoy hemos recibido en nuestras vidas un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad en las buenas y en las malas", manifestó. El momento culminó cuando los recién casados pronunciaron juntos una frase que resumió el sentimiento de la ceremonia. "Por siempre y para siempre", repitieron ambos.

Tras el matrimonio, la celebración continuó en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura, donde familiares, amigos e invitados especiales comenzaron a llegar para compartir junto a los flamantes esposos. Además, diversos medios de comunicación se hicieron presentes en los exteriores del lugar para seguir de cerca los detalles de una de las bodas más comentadas del espectáculo peruano.