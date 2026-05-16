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Verónica Linares lanza fuerte confesión sobre fin del romance entre Federico Salazar y Katia Condos: "Sé muchas cosas hace tiempo"

Verónica Linares sorprendió al revelar que conocía detalles sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos antes de que se hiciera pública, lo que generó curiosidad y especulaciones en redes.

Federico Salazar y Katia Condos terminaron más de 30 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Federico Salazar y Katia Condos terminaron más de 30 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La separación de Federico Salazar y Katia Condos, una de las parejas más reconocidas del espectáculo peruano, sigue generando interés en los medios y el público. Tras 30 años de matrimonio, la ruptura ha despertado comentarios y especulaciones sobre las causas y consecuencias de este fin de relación. Entre quienes se pronunciaron sobre el tema destaca Verónica Linares, periodista y conductora de América Noticias, quien ofreció declaraciones que sorprendieron a sus seguidores.

En un reciente pódcast conducido por Edson Dávila, conocido como Giselo, la comunicadora se refirió al fin del romance entre su compañero en la conducción y la actriz de 'Valentina Valiente'. Sin dar detalles comprometedores, insinuó que estaba al tanto de ciertos acontecimientos desde hace tiempo.

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La confesión de Verónica Linares sobre la relación de Federico Salazar y Katia Condos

Durante el diálogo, Edson Dávila le preguntó a Verónica Linares si le había generado pena enterarse de la separación de Federico Salazar y Katia Condos. Ante este cuestionamiento, la conductora del noticiero de América Televisión dejó una frase que sorprendió a más de uno. "No, es que yo sé muchas cosas hace mucho tiempo", expresó.

La afirmación provocó sorpresa e interés inmediato. Ante la insistencia por conocer más detalles sobre lo que realmente habría ocurrido, Linares estableció límites claros: "No voy a hablar de otras personas, ya te he dicho que no voy a involucrarme en asuntos privados".

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Katia Condos reveló que no esperaba terminar con Federico Salazar

Hace varias semanas, Katia Condos habló públicamente sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar en el pódcast de Cristian Rivero. La actriz destacó la solidez de su relación y la calificó como "un éxito", dejando en claro que la ruptura no opaca los logros compartidos a lo largo de tres décadas.

Con un tono emocional, la figura de la novela 'Valentina Valiente' destacó que no es fácil mantener por tantos años una relación. "Estrellita para él y para mí porque construimos algo maravilloso", señaló.

Además, confesó que nunca imaginó atravesar una ruptura de este tipo, lo que deja entrever que mantenía esperanzas de continuar su romance con el presentador de 'América noticias'. "No me lo esperaba", sentenció.

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