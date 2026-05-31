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Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos
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Debate presidencial 2026 en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez | La República

Política

Roberto Sánchez: "Hay que acabar con la dictadura del Congreso que dirige Keiko Fujimori"

En el debate presidencial, Sánchez arremetió desde un inicio contra la candidata naranja resaltando su influencia en el Parlamento.

Roberto Sánchez: "Hay que acabar con la dictadura del Congreso que dirige Keiko Fujimori"
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Roberto Sánchez arremetió contra Keiko Fujimori en sus palabras iniciales del debate presidencial y la responsabilizó de, según él, dirigir una “dictadura del Congreso”.

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Roberto Sánchez a Fujimori: “Yo sí he trabajado toda mi vida”

Posteriormente, Sánchez se dedicó a resaltar su trayectoria profesional. “He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales, He sido ministro de Estado”, dijo.

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“Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón, pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades, los problemas del Perú. Me he formado para ello”, agregó.

Temas

  1. Seguridad ciudadana
  2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  3. Educación y salud
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

Estructura del debate presidencial

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y 40 minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

Encuesta IEP: Keiko Fujimori con 36% y Roberto Sánchez con 30%

La última encuesta del IEP muestra cambios notorios respecto de quienes aún no deciden su voto. El sondeo, realizado del 22 al 26 de mayo, reporta que el porcentaje de indecisos se duplicó, del 13% al 26%, respecto de abril.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que optó por el voto blanco o nulo cayó del 24% al 6%.

Respecto de la intención de voto de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se ubica por encima con 36% y le sigue Roberto Sánchez con 30%. Según la encuesta de abril —cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales—, la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.


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