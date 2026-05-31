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Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos
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Debate presidencial 2026 en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez | La República

Política

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se retrasó por problemas técnicos

El debate presidencial tenía programado su inicio para las 8:00 de la noche; sin embargo, aunque ambos candidatos ya se encuentran en el lugar del evento, se han presentado retrasos en el comienzo de la actividad.

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se retrasó por problemas técnicos
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se retrasó por problemas técnicos | Foto: LR
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El Debate Presidencial 2026, en el que se enfrentarían Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, estaba programado para las 8:00 de la noche; sin embargo, el evento presenta retrasos. Aunque ya han transcurrido 15 minutos desde la hora prevista para su inicio, el debate aún no comienza.

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Debate inicia tras 15 minutos de retraso

Aunque hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el retraso, el debate finalmente comenzó con la exposición de las reglas establecidas por la organización. Tras ello, ambos candidatos tomaron sus posiciones y quedaron listos para exponer y defender sus propuestas en los cuatro ejes temáticos que estructurarán el debate.

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¿Qué temas debaten Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El JNE definió cuatro ejes temáticos para el encuentro entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Conoce los temas:

  • Seguridad ciudadana
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  • Educación y salud
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza

Orden de participación por bloque del Debate Presidencial 2026

El jueves 21 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público para definir el orden de intervención en el debate presidencial. Como resultado, la distribución en cada segmento quedó establecida de la siguiente manera:

  • Seguridad ciudadana (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)
  • Educación y salud (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)
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