Es falsa la encuesta que se basa en supuestos datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI para atribuir 54,5% de intención de voto a Sánchez y 35,2% a Fujimori a nivel nacional

LO FALSO:

Se ha difundido una encuesta basada en datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI, en la que se atribuye 54,5% de intención de voto a Roberto Sánchez y 35,2% a Keiko Fujimori a nivel nacional, de cara a la segunda vuelta electoral.

LO VERDADERO:

El estudio no incluye elementos que permitan verificar la autenticidad de la supuesta filtración.

Asimismo, carece de una ficha técnica que facilite la evaluación de aspectos básicos de su elaboración, requisito establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales.

Finalmente, los porcentajes de intención de voto atribuidos a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori difieren de los presentados en las encuestas más recientes publicadas por Ipsos, IEP y CPI.

En el contexto de la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 7 de junio, se ha viralizado en redes sociales una supuesta encuesta que atribuye 54,5% de intención de voto a nivel nacional a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y 35,2% a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En la descripción del material se indica que los resultados provienen de presuntos documentos internos de Ipsos, IEP y CPI, supuestamente filtrados por fuentes anónimas con acceso a los modelos predictivos de cada entidad, y que la ventaja de Sánchez se explicaría por su respaldo en el “Perú profundo”, que considera a Huancavelica, Cajamarca, Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac, así como por la captación de votos de ciudadanos que votaron por otros candidatos en la primera vuelta electoral.

En particular, señala que entre 75% y 85% de quienes apoyaron a Ricardo Belmont respaldaría al líder de Juntos por el Perú, al igual que 62% de los electores de Jorge Nieto y 28% de los que escogieron a Rafael López Aliaga.

Narrativa asociada a la encuesta viralizada (1). Foto: Facebook

Narrativa asociada a la encuesta viralizada (2). Foto: Facebook

Narrativa asociada a la encuesta viralizada (3). Foto: Facebook

Narrativa asociada a la encuesta viralizada (4). Foto: Facebook

Narrativa asociada a la encuesta viralizada (5). Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, ha superado las 1.900 reacciones, 292 comentarios y 197 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Tal como se observa en las imágenes de los puntos anteriores, no se presentan documentos ni otros elementos que permitan verificar la autenticidad de la supuesta filtración, sino únicamente contenido textual.

El estudio, además, carece de una ficha técnica que permita conocer aspectos fundamentales de su elaboración. Aunque se atribuye a Ipsos, IEP y CPI, no incluye información sobre la metodología empleada ni explica cómo se obtuvieron los resultados.

Tampoco consigna datos como la fuente de financiamiento, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas del trabajo de campo, entre otros requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), normativa que regula la difusión de encuestas electorales.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Además, los porcentajes difundidos contradicen los resultados más recientes publicados por las encuestadoras a las que se atribuye la supuesta filtración. Mientras la encuesta viralizada asigna 54,5% a Sánchez y 35,2% a Fujimori, los últimos estudios de Ipsos, IEP y CPI muestran escenarios distintos.

El primero reportó 48,6% para Sánchez y 51,4% para Fujimori; el segundo, 30% y 36%; y el tercero, 29,1% y 32,5%.

Última encuesta presentada por Ipsos antes de la segunda vuelta de las EG2026. Foto: Ipsos

Última encuesta presentada por IEP antes de la segunda vuelta de las EG2026. Foto: IEP

Última encuesta presentada por CPI antes de la segunda vuelta de las EG2026. Foto: CPI

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se difundió en redes sociales una encuesta que atribuye 54,5% de intención de voto a nivel nacional a Roberto Sánchez y 35,2% a Keiko Fujimori, supuestamente basada en datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI.

De acuerdo con el material, la ventaja del candidato de Juntos por el Perú se explicaría por su respaldo en diversas regiones del “Perú profundo”, así como por la transferencia de votos de electores que apoyaron a Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Rafael López Aliaga en la primera vuelta. Sin embargo, el material no presenta ficha técnica ni otros elementos que permitan corroborar la información.

Además, las cifras del estudio no coinciden con los resultados de las últimas encuestas publicadas por las entidades mencionadas. Por ello, se trata de contenido falso.