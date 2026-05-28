Cómo votar en la semana final de 'Yo soy grandes batallas' 2026 por la app de Latina: guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

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'Yo soy grandes batallas' 2026 ya ingresó a su etapa decisiva y los seguidores podrán elegir a su imitador favorito mediante las votaciones oficiales a través de la aplicación de Latina. Luego de varias semanas de competencia y una intensa jornada de repechaje, el programa definió a sus nueve finalistas, quienes buscarán conquistar al público y al jurado para convertirse en el ganador de esta temporada.

Durante la emisión del miércoles 27 de mayo, el jurado anunció a los nuevos clasificados, que lograron mantenerse en competencia tras una última oportunidad sobre el escenario. Además, Ricardo Morán confirmó que las votaciones estarán habilitadas durante toda la semana final y que los concursantes con menor respaldo serán eliminados de forma progresiva hasta llegar a la gala del sábado 30 de mayo.

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¿Cómo y dónde votar por los finalistas de 'Yo soy grandes batallas' 2026?

Los televidentes podrán votar gratis por sus imitadores favoritos descargando la aplicación oficial de Latina desde Play Store o App Store. Las votaciones estarán habilitadas durante las 24 horas de cada jornada entre el 28 y 30 de mayo, aunque el sábado se cerrarán algunas horas antes de la final en vivo.

El sistema permitirá un solo voto por usuario en cada ronda de eliminación. De acuerdo con lo anunciado en el programa, los dos participantes menos votados serán eliminados en cada etapa, mientras que quienes reciban mayor respaldo avanzarán hacia la gran final. El viernes 29 de mayo, los finalistas contarán con refuerzos especiales para sus presentaciones; luego, solo cinco imitadores clasificarán a la final del sábado 30 de mayo, cuando se conocerá al nuevo campeón.

Pasos para votar en la final de 'Yo soy grandes batallas':

Descargar la aplicación oficial de Latina desde Play Store o App Store.

Registrarse o iniciar sesión con una cuenta personal.

Ingresar a la sección 'Participa', ubicada en la parte inferior de la aplicación.

Seleccionar al imitador favorito y confirmar el voto.

Recordar que solo se podrá emitir un voto por ronda y únicamente durante el periodo habilitado.

¿Quiénes son los 9 finalistas de 'Yo soy grandes batallas'?

Cada uno de los participantes avanzó tras superar distintas etapas de eliminación y recibir la aprobación del jurado. Ahora, el apoyo del público será clave para definir quién se convertirá en el ganador de esta edición especial del programa de imitación de Latina.