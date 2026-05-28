Es falso que Roberto Sánchez lidere la intención de voto para la presidencia con un 39,2%: encuestadora no se está inscrita ante el JNE

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera la intención de voto para la presidencia con 39,2%.

LO VERDADERO:

La empresa que realizó el estudio no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369.

Entidades autorizadas para difundir sondeos electorales, como Datum o Ipsos, no han reportado resultados similares a los mostrados en Facebook.

En redes sociales se ha difundido una presunta encuesta atribuida a Huaman Razu, según la cual Roberto Sánchez lideraría la intención de voto con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026. Sin embargo, el equipo de Verificador constató que dicha empresa no se encuentra inscrita en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, análisis recientes elaborados por firmas reconocidas, como Datum e Ipsos, ubican a Sánchez con cifras menores en la preferencia electoral.

Supuesto sondeo lo ubica como favorito en la preferencia electoral

A poco más de una semana de los comicios previstos para el domingo 7 de junio, algunas publicaciones en Facebook sitúan al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en el primer lugar de la intención de voto presidencial con 39,2% y, de esta manera, supera a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien tiene 25,8%. La publicación de mayor alcance registra hasta el momento más de 2.700 reacciones, 1.200 comentarios y 215 compartidos.

Cifras del post más viral en redes sociales.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

Si bien el estudio presenta varios elementos propios de una ficha técnica —exigidos por el artículo 18 de la Ley N.° 27369—, como la fecha de elaboración (del 15 al 22 de mayo de 2026), el tamaño de la muestra (50.880 personas), el margen de error (±1,37%) y el nivel de confianza (95%), la empresa a la que se atribuye el análisis, Huaman Razu Encuestas HVCA, no aparece registrada en el portal oficial del Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Supuesto sondeo muestra algunos detalles de la ficha técnica.

En esa misma línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE establece la obligatoriedad de dicha inscripción. Según el artículo 10 de la norma, este registro autoriza a las encuestadoras a difundir y publicar resultados de intención de voto y simulacros electorales a través de cualquier medio de comunicación.

Asimismo, el equipo de Verificador corroboró que Huaman Razu Encuestas HVCA no cuenta con página web ni presencia en plataformas digitales como Instagram o X. Aunque sí dispone de una cuenta en Facebook, en ella no figura la supuesta encuesta viral.

Encuestadoras formales no ubican a Sánchez como líder

Por otro lado, estudios realizados por empresas debidamente registradas ante el JNE no ubican a Roberto Sánchez con los niveles de intención de voto que se le atribuyen en redes sociales. El último informe de Datum ubica a Sánchez con 36,1% de apoyo ciudadano.

De manera similar, Ipsos le asigna 35%, mientras que CIT le otorga 36% en su estudio más reciente. En contraste, todas estas encuestadoras coinciden en señalar que el primer lugar de la preferencia electoral lo ocupa Keiko Fujimori.

Última encuesta realizada por Datum entre el 17 y 20 de mayo.

Último estudio publicada por Ipsos al 17 de mayo.

El más reciente sondeo del IEP.

Conclusión

Una presunta encuesta difundida en Facebook asegura que Roberto Sánchez lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial de 2026 con 39,2%, por encima de Keiko Fujimori, quien obtiene 25,8%. Sin embargo, la empresa atribuida, Huaman Razu Encuestas HVCA, no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, requisito obligatorio para difundir sondeos electorales. Además, estudios recientes de encuestadoras registradas, como Datum, Ipsos y CIT, otorgan al líder de Juntos por el Perú entre 35% y 36,1% de respaldo.





