'Cachay' es considerado uno de los cómicos de la antigua generación que todavía están vigentes en el humor. Foto: Composición LR/Instagram.

'Cachay' es considerado uno de los cómicos de la antigua generación que todavía están vigentes en el humor. Foto: Composición LR/Instagram.

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José Luis Cachay, conocido popularmente como ‘Cachay’, reveló el complicado panorama que atraviesa luego de la agresión sufrida durante una presentación en Olmos, en Lambayeque. Allí, un asistente del show lo empujó desde lo alto de unas gradas luego de incomodarse por las bromas que realizaba. Por esa razón, el cómico ambulante aseguró que las secuelas del hecho no solo han afectado su estado de salud, sino también su estabilidad económica, ya que ahora no puede trabajar con normalidad.

Sus declaraciones se dieron días después de que el hombre señalado como agresor, Julio Falla, difundiera un comunicado afirmando que ambos habían conversado y que el humorista presentaba lesiones leves. Además, sostuvo que le entregó un monto de dinero, de S/5.000, para ayudarlo con sus gastos médicos. Sin embargo, 'Cachay' negó esa versión, que no se ajusta a la realidad.

Cachay revela que no puede trabajar y preocupa al dar detalles de su estado de salud

Cachay, de 66 años, explicó que el informe del médico legista determinó lesiones de consideración y detalló que continúa afrontando las consecuencias físicas del ataque. Según dijo, las fracturas le impiden desempeñarse con normalidad y la ayuda económica recibida no cubre todos los daños ocasionados.

“El médico legista ha arrojado lesiones graves. Tengo dos fracturas, se me han abierto los huesos, por eso es que tengo la mano hinchada. La entrega de los S/5.000 la ha hecho porque no tengo dinero. Le han hecho firmar un papel a cambio de la reparación civil por los daños que me hizo, pero no está saldado”, manifestó Cachay en Exitosa.

La situación también lo ha golpeado económicamente. El comediante contó que, al no poder trabajar, se ha visto obligado a salir a vender chocotejas en la Alameda Chabuca Granda para llevar dinero a casa y cumplir con gastos esenciales, como la alimentación y el alquiler.

“Los gastos no esperan, la comida diaria tampoco”, señaló. “Yo todos los días trabajo, he tenido que salir a la calle el domingo aunque sea a vender chocolates para sostener a mi familia”, agregó.