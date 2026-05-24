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El cómico ambulante Cachay reapareció públicamente para desmentir las declaraciones de su agresor, luego de que se difundiera en redes sociales que ambos habían llegado a un acuerdo tras el violento incidente ocurrido durante un show en Olmos. El artista negó de forma categórica haber perdonado al sujeto y aseguró que no existe ningún tipo de amistad o acercamiento.

Acompañado de su abogado, el humorista explicó que los S/5.000 entregados por Julio Falla no fueron producto de una conciliación, sino parte de una reparación civil. Además, reveló el duro momento que atraviesa tras el ataque: tuvo que cancelar presentaciones e incluso temió perder la vida por la gravedad de la caída sufrida.

Cachay niega comunicación con su agresor

A través de un video difundido en redes, Cachay rechazó la versión compartida por Julio Falla, quien aseguró públicamente que el comediante lo había perdonado tras la agresión. Según explicó el artista, nunca existió una llamada, conversación o intento de reconciliación entre ambas partes.

“Todo lo que se está diciendo es falso”, manifestó, quien sostuvo que cuenta con documentos firmados ante la Policía para demostrar que el dinero depositado fue entregado únicamente como adelanto de reparación civil.

El artista también cuestionó la actitud de su agresor tras realizar la transferencia bancaria. De acuerdo con su versión, Julio Falla mantuvo una postura desafiante incluso después de concretar el depósito de S/5.000. En ese sentido, insistió en que el proceso legal continúa y pidió que las autoridades actúen conforme a ley.

Además, Cachay confesó que el ataque tuvo consecuencias personales y económicas. Indicó que debió suspender tres shows programados durante la semana debido a su estado de salud y aseguró que todavía se encuentra afectado por lo sucedido. “Trató de matarme”, expresó el comediante en redes sociales.

¿Qué dijo el hombre que agredió a Cachay?

Por su parte, Julio Falla utilizó sus redes sociales para difundir una versión distinta de los hechos. El hombre afirmó que Cachay decidió perdonarlo y señaló que ambos mantenían una relación amistosa pese a lo ocurrido durante el espectáculo.

En sus publicaciones, Falla describió al humorista como una persona “noble” y aseguró que no existía conflicto entre ellos. Asimismo, minimizó el estado de salud del artista al indicar que las lesiones no requerían intervención quirúrgica y que únicamente necesitaba reposo y tratamiento para controlar el dolor.