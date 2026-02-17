HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Micheille Soifer molesta con personas que le tiraron pintura en la cara en los carnavales del Callao: "Siempre hay gente malcriada"

Micheille Soifer fue bañada con pintura y agua durante su participación en los carnavales del Callao, en Mi Perú. Aunque destacó el cariño del público, cuestionó el exceso de algunas personas.

Micheille Soifer estuvo presente en los carnavales de Mi Perú, Callao. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Micheille Soifer estuvo presente en los carnavales de Mi Perú, Callao. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Micheille Soifer expresó su incomodidad luego de ser sorprendida con pintura en el rostro durante su participación en los carnavales del Callao. La cantante y conductora asistió como invitada especial a una celebración en el distrito de Mi Perú, donde fue madrina de un matrimonio masivo organizado en el marco de las festividades.

La también presentadora de ‘Arriba mi gente’ relató que, si bien acudió preparada para sumarse al ambiente festivo propio de estas fechas, consideró que algunos asistentes excedieron los límites del respeto. A pesar del incidente, resaltó el cariño recibido por gran parte del público chalaco y aseguró que disfrutó su visita.

PUEDES VER: Michelle Soifer confiesa el motivo por el que comenzó a usar peluca: 'Me estoy quedando calva, amigos'

lr.pe

Micheille Soifer indignada con quienes la bañaron en pintura en el Callao

Durante su recorrido por las calles de Mi Perú, en el Callao, Micheille Soifer fue interceptada por una mujer que le arrojó pintura directamente al rostro. Según explicó, entendía que los carnavales implican juegos con agua, serpentina y colores, pero señaló que la situación se tornó incómoda cuando sintió que se cruzó la línea.

“Llegué regia, pero sabía que estábamos en carnavales y normal, lo disfrutaba; sin embargo, se me acercó una señora y me embarró la cara con pintura. Me pareció mal, siempre hay gente malcriada, alguien que llega con mala fe”, manifestó. La artista agregó que estas celebraciones son “chéveres, pero hasta cierto límite”, dejando en claro su postura frente a lo ocurrido.

Días antes, la exchica reality ya había compartido en Instagram imágenes del momento en que recibió globos de agua y espuma en spray. En el video se observa cómo, vestida con un conjunto fucsia, termina completamente empapada mientras intenta avanzar entre la multitud que participaba activamente en los carnavales del Callao.

PUEDES VER: Michelle Soifer defiende a 'La Mackyna' por polémica con Christian Cueva y cuestiona a futbolista: 'Lo toma muy personal'

lr.pe

Micheille Soifer había disfrutado de los carnavales en el Callao

Pese al incidente, Micheille Soifer destacó que su experiencia en Mi Perú no estuvo marcada únicamente por el mal momento. La intérprete subrayó que se divirtió y que mantiene un vínculo cercano con el público chalaco. “Yo soy una persona de barrio y me he divertido mucho en la visita que hice en Mi Perú”, comentó al recordar su participación como madrina en el matrimonio costumbrista.

Tras difundirse las imágenes en redes sociales, la conductora utilizó su cuenta oficial para pronunciarse con humor sobre lo sucedido. “Amigos, a mí me gustan los carnavales, pero se excedieron. Destruida quedé, jajaja”, escribió en la publicación.

