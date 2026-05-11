Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, se quiebra al contar cómo se salvó de morir tras sufrir atentado en República Dominicana: “Casi nos matan”
Giuseppe Benignini, conocido como 'El Principito', reveló su angustiante experiencia tras sufrir un atentado en República Dominicana. El modelo compartió que temió por su vida.
Giuseppe Benignini, conocido como 'El Principito' y expareja de Michelle Soifer, expuso los terribles momentos que vivió el fin de semana en República Dominicana, donde fue víctima de un atentado. El modelo contó que pensó que iba a morir; por eso, tomó la decisión de irse de ese país porque no quiere arriesgar a su familia ni dejar huérfana a su pequeña hija.
El modelo venezolano informó que lo contactaron del restaurante Pantera 101 para contratar sus servicios como modelo e influencer. Después de terminar su trabajo, él y el fotógrafo que lo acompañó se subieron a su vehículo, que minutos después fue interceptado por delincuentes.
Giuseppe Benignini cuenta cómo se salvó de morir
Según Giuseppe Benignini, a pesar de haber sido encañonado con un arma, tuvo que hacer una maniobra con el carro para poder escapar del atentado. “No sé cómo Dios nos salvó de algo trágico, porque esa calle estaba atrancada, no sé ni por dónde nos metimos. Fue algo de película que yo llegué temblando. ¡Qué feo! Nunca en mi vida había vivido algo como esto”, recordó el modelo, quien tuvo que presentar su denuncia.
El modelo ítalo-venezolano responsabilizó a un tal Santiago Mathías por el atentado que sufrió porque aparentemente está obsesionado con él. “No sé por qué, yo no le he hecho nada a él”, recalcó. “Yo sí tengo muchas cosas que perder. Se los juro por mi hija, que es lo más sagrado para mí; casi nos matan. ¡Qué cosa tan fea!”, acotó.
Debido a la mala experiencia en República Dominicana, Giuseppe Benignini aseguró que se iba a ir de República Dominicana porque no se sentía seguro. “Yo me voy para mi país. Tengo una hija, una mujer, una familia que me espera. No voy a arriesgar mi vida por un contenido. Perdonen, pero en este país hay mucha maldad. Sé que no son todos, pero muchas cosas me han pasado aquí”, expresó con mucha indignación.