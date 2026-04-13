HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
Espectáculos

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sorprende con visita al Perú: ¿cuándo se presentará y qué actividades cumplirá en Lima?

La actual Miss Universo 2025 llegará al país como parte de su Global Tour, en el que cumplirá una agenda oficial en Lima e Ica con actividades culturales, turísticas y protocolares.

Fátima Bosch llegará a Lima por primera vez. Foto: composición LR/Instagram
Fátima Bosch llegará a Lima por primera vez. Foto: composición LR/Instagram

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, llegará por primera vez a suelo peruano como parte de su gira internacional Global Tour 2026. La modelo mexicana de 25 años confirmó su visita oficial a través de la organización Miss Perú. “Donde los caminos antiguos conducen por encima de las nubes y algo se queda contigo. Nos vemos pronto”, se lee en el anuncio que anticipa su llegada al país.

La reina de belleza se presentará el próximo 14 de abril y permanecerá en territorio peruano hasta el domingo 19 de abril, cumpliendo una agenda que incluirá diversas actividades protocolares, culturales y turísticas. Su presencia busca fortalecer los lazos entre el certamen Miss Universo y el Perú, además de promover al país como destino internacional.

Fátima Bosch

Fátima Bosch en Lima. Foto: Instagram

PUEDES VER: Natalia Calmell del Solar, prima de Tatiana Calmell, gana el Miss Mesoamérica Internacional 2026 y consigue segunda corona para Perú

lr.pe

¿Cuándo se presentará en Perú Fátima Bosch, la reina de belleza mexicana?

La visita de Fátima Bosch ha sido organizada en coordinación con la organización Miss Perú, liderada por Jessica Newton, quien ya había adelantado la noticia días atrás. Sin embargo, el certamen de belleza confirmó oficialmente que la Miss Universo 2025 llegará al país el martes 14 de abril.

Durante su estadía, la modelo no solo estará en Lima, sino que también viajará a Ica, donde desarrollará gran parte de sus actividades los días 17 y 18 de abril. La joven de 25 años se coronó en noviembre y, cinco meses después, inicia así su acercamiento con el público peruano, en el marco de su agenda internacional como soberana universal.

PUEDES VER: Ariadna Vargas Llosa, nieta del escritor Mario Vargas Llosa, es la segunda candidata oficial al Miss Perú-USA 2026

lr.pe

¿Qué actividades realizará Fátima Bosch en Lima?

La agenda de Fátima Bosch incluirá actividades culturales y turísticas que resaltarán la riqueza del país. Según adelantó Jessica Newton, se realizará un pasacalle, así como un evento especial en la laguna de Huacachina, donde se buscará recrear imágenes inspiradas en la tradicional sirena de este atractivo turístico.

Asimismo, se tiene previsto el desarrollo de una feria que exhibirá la artesanía y gastronomía local, reforzando el objetivo de promocionar el Perú a nivel internacional. Además, la modelo estará en la coronación de la próxima Miss Perú 2026, evento que se llevará a cabo en el Teatro Municipal del Callao, donde Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora.

Notas relacionadas
Mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia tras desvanecerse en pleno desfile: “Fue un episodio derivado del agotamiento”

Mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia tras desvanecerse en pleno desfile: “Fue un episodio derivado del agotamiento”

LEER MÁS
Fátima Bosh abandona en vivo una entrevista tras ser consultada sobre las controversias en el Miss Universo: "Yo no he difamado a nadie"

Fátima Bosh abandona en vivo una entrevista tras ser consultada sobre las controversias en el Miss Universo: "Yo no he difamado a nadie"

LEER MÁS
Miss Universo informa sobre el delicado estado de salud de Miss Jamaica: "Regresará a su país acompañada de un equipo médico"

Miss Universo informa sobre el delicado estado de salud de Miss Jamaica: "Regresará a su país acompañada de un equipo médico"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

LEER MÁS
Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

LEER MÁS
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

LEER MÁS
Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

LEER MÁS
Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

LEER MÁS
¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras que Sánchez, RLA y Nieto se disputan voto a voto, según Conteo Rápido Ipsos

Resultados Elecciones 2026 en Cajamarca: mira los posibles candidatos electos al Senado y Diputados, según la ONPE

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Espectáculos

Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras que Sánchez, RLA y Nieto se disputan voto a voto, según Conteo Rápido Ipsos

Resultados Elecciones 2026 en Cajamarca: mira los posibles candidatos electos al Senado y Diputados, según la ONPE

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025