Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, llegará por primera vez a suelo peruano como parte de su gira internacional Global Tour 2026. La modelo mexicana de 25 años confirmó su visita oficial a través de la organización Miss Perú. “Donde los caminos antiguos conducen por encima de las nubes y algo se queda contigo. Nos vemos pronto”, se lee en el anuncio que anticipa su llegada al país.

La reina de belleza se presentará el próximo 14 de abril y permanecerá en territorio peruano hasta el domingo 19 de abril, cumpliendo una agenda que incluirá diversas actividades protocolares, culturales y turísticas. Su presencia busca fortalecer los lazos entre el certamen Miss Universo y el Perú, además de promover al país como destino internacional.

Fátima Bosch en Lima. Foto: Instagram

¿Cuándo se presentará en Perú Fátima Bosch, la reina de belleza mexicana?

La visita de Fátima Bosch ha sido organizada en coordinación con la organización Miss Perú, liderada por Jessica Newton, quien ya había adelantado la noticia días atrás. Sin embargo, el certamen de belleza confirmó oficialmente que la Miss Universo 2025 llegará al país el martes 14 de abril.

Durante su estadía, la modelo no solo estará en Lima, sino que también viajará a Ica, donde desarrollará gran parte de sus actividades los días 17 y 18 de abril. La joven de 25 años se coronó en noviembre y, cinco meses después, inicia así su acercamiento con el público peruano, en el marco de su agenda internacional como soberana universal.

¿Qué actividades realizará Fátima Bosch en Lima?

La agenda de Fátima Bosch incluirá actividades culturales y turísticas que resaltarán la riqueza del país. Según adelantó Jessica Newton, se realizará un pasacalle, así como un evento especial en la laguna de Huacachina, donde se buscará recrear imágenes inspiradas en la tradicional sirena de este atractivo turístico.

Asimismo, se tiene previsto el desarrollo de una feria que exhibirá la artesanía y gastronomía local, reforzando el objetivo de promocionar el Perú a nivel internacional. Además, la modelo estará en la coronación de la próxima Miss Perú 2026, evento que se llevará a cabo en el Teatro Municipal del Callao, donde Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora.