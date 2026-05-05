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Festival de Cine: Jurado estelar en Cannes 2026

A un año de cumplir ocho décadas, el evento francés presentó a las figuras que decidirán la Palma de Oro. De otro lado, la Academia de Hollywood restringe el uso de la IA para las producciones que aspiren a una nominación para 2027.

Demi Moore se sumó como parte del jurado.
Demi Moore se sumó como parte del jurado. | Afp.
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Más allá de la calidad de las películas en competencia, esta edición del Festival de Cine de Cannes podría marcar una diferencia en cuanto a discurso, al menos eso espera parte de la prensa francesa debido al contexto social y político mundial. “¿Se colará Oriente Medio en la alfombra roja?”, comentan. Este año ya hubo polémica cuando el presidente del jurado de Berlín, Wim Wenders, evitó hablar del genocidio en Gaza y dijo que el cine tenía que mantenerse al margen porque era “lo opuesto a la política”.

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          Por lo pronto, la organización ha confirmado los nombres del jurado, entre ellos, cineastas y actores de diferentes nacionalidades, conocidos también por mostrar su postura política en entrevistas o en su tipo de cine. Desde Demi Moore hasta Park Chan-wook. “Estados Unidos fue construido sobre puritanos, fanáticos religiosos y criminales. Y eso es algo que estamos viendo en el proceso electoral que estamos viviendo”, declaró la actriz estadounidense en 2024 cuando visitaba Francia con la película La sustancia. 

          El jurado de Cannes 2026, que inicia el 12 de mayo, estará integrado también por la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel, la nominada al Óscar Chloé Zhao, el actor Stellan Skarsgård y el cineasta chileno Diego Céspedes.

En Francia se estrenarán las películas de James Gray, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs,  László Nemes y Ryusuke Hamaguchi, entre otros. Por otro lado, Barbra Streisand y Peter Jackson serán los homenajeados de esta edición.

Los Óscar marcan la pauta en la temporada de premios

Días antes del anuncio del jurado del Festival de Cannes, se supo que la Academia de Hollywood puso un límite al avance de la inteligencia artificial en la industria y su uso en producciones que aspiren a los Óscar 2027. 

Las restricciones alcanzan a las categorías de interpretación y a las que premian la creación de un guion. “En la categoría de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento”, señala la Academia.

Estos límites parecen ser también una respuesta a los reclamos del sindicato de guionistas. Como recordamos, una de las grandes crisis que atravesó Hollywood fue la cancelación y postergación de varios proyectos por la huelga de guionistas. Esta duró 148 días y contó con el apoyo del sindicato de actores SAG-AFTRA.

“En las categorías de guion, las normas establecen que estos deben estar escritos por humanos para ser elegibles. Los seres humanos tienen que estar en el centro del proceso creativo. A medida que la IA siga evolucionando, nuestras conversaciones sobre la IA evolucionarán con ella. Pero para la Academia, siempre vamos a poner la autoría humana en el centro de nuestro proceso de elegibilidad para los premios”, declaró la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, al revelar las nuevas condiciones

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