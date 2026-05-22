Corte de Tumbes capacita a personal de la I.E.E. Mariscal Cáceres en convivencia escolar y protección al estudiante

El evento busca fortalecer las competencias del personal educativo para abordar situaciones de vulnerabilidad en aulas. Fuente: facebook.

El evento busca fortalecer las competencias del personal educativo para abordar situaciones de vulnerabilidad en aulas. Fuente: facebook.

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes brindó una capacitación integral sobre Convivencia escolar, buen trato al estudiante y protocolos de manejo y derivación de casos, en las instalaciones de la Institución Educativa Emblemática "Mariscal Cáceres".

Esta importante jornada formativa estuvo dirigida al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo de la mencionada institución y tuvo como ponente al Dr. Edinson Alemán Chorres, juez del Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tumbes.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de sus magistrados, reafirma su compromiso con la comunidad educativa mediante actividades orientadas a la prevención y la correcta actuación ante situaciones de vulnerabilidad en las aulas.

El objetivo principal de esta actividad es fortalecer las competencias preventivas y de actuación de los profesionales de la educación. De esta manera, se busca dotar al personal de las herramientas y prácticas necesarias para identificar y manejar correctamente diversas problemáticas, contribuyendo significativamente a la protección de los estudiantes y garantizando el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de la niñez y adolescencia.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes continuará apoyando este tipo de iniciativas interinstitucionales, reconociendo que el trabajo conjunto con el sector educación es una pieza clave para construir entornos seguros, libres de violencia y basados en el respeto mutuo.