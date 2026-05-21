Ed Sheeran en Lima: un concierto gigantesco sostenido por la sencillez | CRÓNICA

El británico comenzó con "You Need Me, I Don’t Need You" y destacó momentos únicos, como su divertida interrupción en "Castle on the Hill", creando una atmósfera mágica con el público. | Foto: Move Concerts

El británico comenzó con "You Need Me, I Don’t Need You" y destacó momentos únicos, como su divertida interrupción en "Castle on the Hill", creando una atmósfera mágica con el público. | Foto: Move Concerts

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La noche del martes en el Estadio Nacional confirmó por qué Ed Sheeran sigue siendo uno de los artistas más importantes del pop mundial. Sin una puesta en escena recargada ni un ejército de bailarines, el británico logró sostener por más de dos horas un espectáculo construido únicamente con una guitarra, una loop station y una colección de canciones capaces de convertir un estadio entero en un espacio íntimo.

La previa tuvo como encargado de abrir la jornada a Christian Meier, quien calentó el ambiente con un repertorio breve marcado por la nostalgia y el entusiasmo del público local. Pero la verdadera explosión llegó cuando Sheeran apareció sobre el escenario y abrió el concierto con 'You Need Me, I Don’t Need You', tema de su álbum '+' de 2011. Desde ese instante quedó claro que el show estaría completamente armado en vivo.

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Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante 'Castle on the Hill'. Mientras construía las capas musicales del tema, Ed Sheeran olvidó grabar uno de los loops y detuvo brevemente la secuencia. “Me olvidé de un loop, voy a grabarla ahora, todo está muy bien”, dijo entre risas. El público respondió con una ovación que terminó reforzando el carácter artesanal de su propuesta: cada sonido estaba siendo creado frente a las más de 30 mil personas reunidas en el Nacional.

“Tuvieron que pasar nueve años desde que estuve aquí. Este es mi show más grande en Perú”, comentó luego el cantante. El estadio respondió con aplausos ensordecedores y celulares iluminando el recinto mientras el británico continuaba encadenando éxitos como 'Perfect', 'Photograph' y 'Shivers'.

El concierto también tuvo uno de sus momentos más íntimos cuando Sheeran se trasladó al B-Stage para interpretar 'Afire Love', 'Tenerife Sea' y 'Happier', canciones pedidas por el público durante toda la noche. El bullicio del estadio desapareció por algunos minutos y dio paso a un coro masivo que acompañó cada verso.

Hubo incluso espacio para el humor. Antes de interpretar 'Peru', el músico bromeó con el público limeño: “No la escribí por Perú, pero bueno… la canción se llama ‘Peru’”. Las carcajadas y los aplausos no tardaron en llegar.

Días antes del concierto, la conexión del entorno de Sheeran con Lima ya había comenzado a tomar forma. Su banda, Beoga, compartió ensayos con el músico peruano Lucho Quequezana y posteriormente sorprendió al público con una presentación gratuita en un bar de Miraflores, donde interpretaron 'Cariñito', clásico popular peruano que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La recta final del concierto elevó aún más la intensidad de la noche. Tras cantar 'Bloodstream' y 'Afterglow', Sheeran abandonó brevemente el escenario y regresó vistiendo la camiseta del Ipswich Town, equipo del cual es hincha y patrocinador. Entonces llegaron 'Shape of You', 'Azizam' y 'Bad Habits', acompañadas de fuegos artificiales y un Estadio Nacional completamente entregado.

Cuando las luces comenzaron a encenderse, quedó la sensación de haber asistido a un concierto gigantesco sostenido, paradójicamente, sobre la sencillez. Y ahí radica la principal virtud de Ed Sheeran: lograr que una guitarra y una buena canción parezcan suficientes para conquistar un estadio entero.