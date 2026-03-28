Hernán Vidaurre expresa su consternación por muerte de Manolo Rojas: "Se ha ido un hermano querido"

El cómico Hernán Vidaurre lamentó el fallecimiento del comediante Manolo Rojas, su amigo y excompañero en ‘Los Chistosos’, con quien compartió años al mando del programa radial. A través de una conversación con Directo en Directo de RPP, aseguró encontrarse muy consternado por la inesperada partida de Rojas, a la vez que recordó su amistad y el profesionalismo que lo caracterizó en vida.

“Tengo un dolor tan grande, tan profundo; se ha ido un hermano, mi hermano, a quien voy a adorar toda la vida. Creo que de todos los peruanos es uno de los artistas más queridos que nos ha dejado. Hasta ahora no puedo procesarlo, no puedo asimilarlo, no puedo creer que ya no esté con nosotros mi querido amigo Manolo Rojas”, expresó el cómico, quien, según reportes, esta noche se apersonó junto a otros artistas del medio a la casa de Rojas en La Victoria tras conocer la fatídica noticia.

Hernán Vidaurre lamenta partida del cómico Manolo Rojas a los 63 años

Entre sus emotivas palabras, Hernán destacó la amistad y la convivencia de Manolo Rojas en los años que trabajaron juntos conduciendo ‘Los Chistosos’. “Yo lo quiero como un hermano. No solo nuestra convivencia en la radio, sino también como amigos, cuando nos traía las cosas o una polladita para compartir”, sostuvo.

Asimismo, lamentó la gran pérdida que conlleva el fallecimiento de un artista cómico del calibre de Manolo, asegurando que también lo recordará por su calidad humana. “De verdad, nos ha dejado un grande, no solo como artista, sino también grande como persona, amigo y ser humano”, dijo.

Hernán asegura estar en shock por muerte de Rojas

El reconocido comediante recalcó que aún no puede asimilar la noticia de su muerte, la cual, según explicó, lo ha dejado con un inmenso dolor emocional. “Siento un dolor tan grande, se ha ido un hermano querido, mi hermano adorado. Hasta ahora no puedo procesarlo, no lo puedo creer, no sé qué decir, estoy demasiado dolido y consternado”, indicó.

Por último, envió un mensaje de apoyo dirigido a los familiares del Manolo Rojas. “Mi abrazo a su familia, a sus hijos, a la mamá de sus hijos. A todos, mi abrazo fuerte a ellos”, señaló. Cabe recordar que la muerte de Manolo Rojas se suma a la partida de Guillermo Rossini, quien falleció en setiembre del 2025 y fue también un integrante de ‘Los Chistosos’.