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Jorge Benavides se despide de Manolo Rojas con emotivo mensaje en redes: "Siempre te recordaremos"

El actor cómico expresó su sentir tras enterarse de la muerte de Manolo Rojas, quien en el pasado formó parte de sus programas humorísticos. Comediante falleció a los 63 años.

'JB' dedica sentido post en redes a Manolo Rojas tras su fallecimiento. Foto: Composición LR
'JB' dedica sentido post en redes a Manolo Rojas tras su fallecimiento. Foto: Composición LR

Tras enterarse de la muerte del comediante Manolo Rojas durante la noche del viernes 27 de marzo, Jorge Benavides se pronunció a través de sus redes sociales, donde dedicó un sentido mensaje de despedida a su excompañero de programas humorísticos.

El actor cómico utilizó su cuenta de Instagram para subir un video junto a Rojas, en cuya descripción sostuvo que la noticia lo mantuvo desconcertado, a la vez que destacó el legado artístico en el humor que dejó tras su fallecimiento.

Un artista completo. La verdad esta terrible noticia me cayó a través de las redes y no lo podía creer, pensé que era fake. Querido Manolo, que Dios te tenga en su gloria. Ya me imagino el gran abrazo que te habrás dado con nuestro querido Guillermo Rossini. Siempre te recordaremos como el gran Manolo Rojas. QEPD”, señaló.

PUEDES VER: Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

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Jorge Benavides se pronuncia en redes tras muerte de Manolo Rojas

En el pasado, Manolo Rojas formó parte de los exitosos programas humorísticos del popular JB; entre ellos se destacan ‘JB Noticias’ y ‘El especial del humor’, donde parodió a reconocidas figuras del ámbito nacional y protagonizó icónicos sketches. A pesar de que en los últimos años, tanto Jorge como Manolo, ya no compartieron espacios televisivos, mantuvieron el contacto amical.

Nos encontramos en la Teletón y Manolito me pidió que le grabe un video promocionándole su show, pero lo que yo no sabía era que lo que Manolo quería era que yo también vaya como invitado. Cuando me di cuenta, me maté de risa junto a él. Así es como lo recordaré, todo con él era risa, todo era chiste y siempre me comentaba de sus nuevas composiciones musicales”, recordó Benavides en su emotivo post de despedida.

PUEDES VER: Hernán Vidaurre expresa su consternación por muerte de Manolo Rojas: "Se ha ido un hermano querido"

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Muere actor cómico Manolo Rojas a los 63 años

El actor cómico peruano Manolo Rojas falleció el viernes 27 de marzo de 2026, generando consternación en el mundo del espectáculo. De acuerdo con la información difundida, el artista, conocido por su participación en diversos programas humorísticos y por sus imitaciones de reconocidas figuras públicas, fue encontrado sin vida dentro de una camioneta ubicada al lado de su vivienda en La Victoria. Las causas de su deceso son materia de investigación de las autoridades.

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