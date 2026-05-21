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Desde su estreno, el live action de 'One Piece' en Netflix se ha consolidado como uno de los fenómenos más vistos del catálogo global, reavivando el interés por la icónica obra en formato de acción real. La serie, basada en el exitoso manga y anime, ha sido encabezada por el actor mexicano Iñaki Godoy, cuya interpretación del carismático Monkey D. Luffy ha destacado por transmitir la energía, el optimismo y la determinación del personaje, además de adaptar sus habilidades elásticas a una versión de acción real.

Sin embargo, el camino hacia la elección del protagonista pudo haber sido distinto. En una reciente aparición en el pódcast 'Very Good', el actor peruano Martín Velásquez, recordado por sus trabajos en novelas de América Televisión como 'Mi amor el wachimán' y 'Ojitos hechiceros', reveló que estuvo muy cerca de encarnar al protagonista de la producción de la N roja. En su relato, detalló aspectos del proceso previo a la decisión final.

Martín Velásquez pudo ser Luffy en el live action de One Piece en Netflix

El actor peruano Martín Velásquez recordó con detalle cómo se dio su acercamiento a lo que podría haber sido uno de los papeles más importantes de su carrera. Según contó, todo comenzó cuando recibió una convocatoria a través de su agencia de representación. “Yo hice un casting en el cual iba a protagonizar una de las series más vistas de Netflix”, señaló, dejando entrever la magnitud del proyecto que se le presentó en ese momento.

Velásquez explicó que la producción buscaba a un intérprete latino para un proyecto internacional, sin revelar inicialmente mayores detalles. “Recibo un casting por medio de mi agencia de representación en ese momento y me dicen ‘Martín, es para una serie de afuera, es para una serie internacional. Están buscando un actor latino’. Entonces, hago el casting y en un momento yo leí la escena y dije ‘esta historia se me hace conocida’”, relató.

En esa audición interpretó a un joven de 22 años que se encontraba en un barco junto a otro personaje, en una conversación cargada de aspiraciones y libertad: “¿cómo es eso de que quieres ser libre?”, decía la escena, a lo que su personaje respondía que quería “ser el hombre más libre del mundo”, en medio de un contexto en el que se hablaba de contrabandistas y un barco de militares, una narrativa que luego le resultaría familiar.

Pasó todos los filtros, pero no recibió la llamada final

Martín Velásquez recordó que el proceso de selección continuó avanzando y que incluso llegó a superar varias etapas del casting internacional. “Grabé otra escena y me dicen que he pasado el filtro y me empieza a hablar un tipo que era un acting coach de Miami (…)”, relató el actor, quien en ese momento recién empezó a dimensionar la magnitud del proyecto para el que estaba siendo considerado.

Según contó, fue en esa instancia cuando recibió la confirmación de que el casting estaba relacionado con el live action de 'One Piece' en Netflix. “Yo, en ese momento, estaba intentando aguantar la emoción porque yo soy fan, pero fan de One Piece. Empecé a temblar. Grabé más castings y de nuevo lo mandamos y pasé otro filtro”, señaló.

El artista y conductor de pódcast agregó que incluso llegó a una etapa aún más avanzada, en la que le pidieron grabar una nueva escena que no podía revelar. “Me dieron otra escena, pero de esa escena no puedo hablar, y la agencia de Estados Unidos me dice ‘lo vamos a mandar, hay pocos candidatos así que queda esperar’. Pero, después de eso ya no supe más”, reveló con tristeza.