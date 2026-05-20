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Unidad de Flagrancia sentenció a sujeto que evitó que policía capture a receptador de celulares robados

El juez Efer Díaz Uriarte del Segundo Juzgado Penal Unipersonal le impuso, además de la suspensión de la pena, el pago de una reparación civil de S/1.500.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo. Fuente: difusión.
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo. Fuente: difusión.
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Evitar que la policía capture a un receptador de celulares robados le costó a Jesús Alberto Zapata Aponte (42 años) una condena de cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años bajo reglas de conducta. Fue hallado culpable del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. La sentencia fue emitida en menos de 24 horas.

Los hechos ocurrieron al mediodía del 17 de marzo. Una moradora del asentamiento humano Villa Los Jardines denunció que un sujeto identificado como Carlos David Mena Gutiérrez le robó su teléfono. Tras ser detenido, el delincuente confesó que había vendido el equipo en el sector de La Cachina, en la avenida Buenos Aires.

Al llegar al lugar, los agentes ubicaron al receptador, conocido en la zona como Dani. El sujeto ingresó corriendo a su vivienda y fue capturado por un suboficial de la PNP en el cuarto piso. Sin embargo, cuando los demás policías intentaron subir en su apoyo, Jesús Zapata Aponte les impidió el paso y los agredió. Su ilícito accionar permitió que el detenido se lanzara desde el cuarto piso y lograra escapar.

Por este motivo, Zapata Aponte fue denunciado por el delito de resistencia a la autoridad. Actuando de manera célere, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia, a cargo del juez Efer Díaz Uriarte, lo encontró culpable y le impuso cinco años de prisión, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, así como el pago de una reparación civil de S/1.500.

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