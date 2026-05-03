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Hermana de Natalie Vértiz acaba sus estudios en exclusiva universidad y revela la carrera que eligió: “Título en camino”

Con solo 21 años, Camila Vértiz compartió su logro en redes sociales y su hermana Natalie Vértiz “se puso a llorar”.

Pese a la distancia que las separan, Camila y Natalie Vértiz llevan una excelente relación de hermanas. Foto: Composición LR/Instagram.
Pese a la distancia que las separan, Camila y Natalie Vértiz llevan una excelente relación de hermanas. Foto: Composición LR/Instagram.
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Camila Vértiz, hermana menor de la conductora de televisión Natalie Vértiz, celebra con gran alegría el fin de sus estudios universitarios en Estados Unidos. La joven, de 21 años, egresó de la prestigiosa Universidad de Miami, donde culminó la carrera de gestión empresarial y derecho mercantil.

Con la frase 'Degree incoming (título en camino). Nos graduamos en 10 días', la influencer reveló que todo su esfuerzo dio resultados y que recibirá su título en menos de dos semanas. Este logro fue motivo de orgullo para la familia Vértiz, cuya figura más representativa, Natalie, no dudó en pronunciarse.

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Natalie Vértiz se emocionó tras enterarse de que su hermana menor acabó la universidad

A través de su cuenta oficial de TikTok, Natalie Vértiz, exganadora del Miss Perú, comentó la publicación de su hermana Camila luego de que anunciara que terminó la universidad. 'Mi bebé, ya estoy llorando', escribió la esposa de Yaco Eskenazi, sin poder contener la emoción.

La joven le respondió rápidamente con un 'te amo', lo que demostró el fuerte vínculo que las une pese a la distancia.

A su vez, la matriarca de la familia, Patricia González, también expresó su felicidad por el logro profesional alcanzado por su hija menor. 'Hijita mía, no puedo estar más feliz y orgullosa de ti. Todos estamos conmovidos', escribió.

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¿Cuántas hermanas tiene Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz, de 34 años, tiene dos hermanas con quienes comparte un gran parecido, además de seguir sus pasos como influencer. La mayor es Mariana Vértiz, de 36 años, quien tiene una hija fruto de su relación con el exchico reality Gino Pesaressi. Además, también fue tendencia por su breve romance con el periodista Francisco de Piérola.

La menor del clan es Camila Vértiz, de 21 años, quien acaba de culminar la universidad. Ella también intentó seguir la faceta de su hermana Natalie e incursionó en el modelaje al ser imagen de diversas campañas publicitarias desde muy joven.

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