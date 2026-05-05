Érika Manrique afirmó que su relación con Salazar no se dañó intencionalmente. Sin embargo, el periodista ya no responde sus mensajes. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV

Érika Manrique afirmó que su relación con Salazar no se dañó intencionalmente. Sin embargo, el periodista ya no responde sus mensajes. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV

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Érika Manrique, la mujer que recibió a Federico Salazar en su departamento tras el fin de su matrimonio con la actriz Katia Condos, se conectó con el programa de Magaly Medina para hablar del periodista y también para revelar que mantiene una estrecha relación amical con la brasileña Geni Alves.

Durante su enlace para 'Magaly TV: la firme', Érika Manrique se refirió al vínculo que mantiene con Federico Salazar desde hace más de 30 años y que comenzó antes de que él se casara con Katia Condos. Asimismo, aclaró que no pasaron el Año Nuevo juntos, sino que compartieron el último 30 de diciembre.

Érika Manrique revela que Federico Salazar se alejó de ella

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina reveló que Federico Salazar ya no responde los mensajes de Érika Manrique luego de que ella hablara más de la cuenta y dejara entrever que habría habido más que una amistad.

La amiga del periodista reconoció que sus declaraciones en diversos pódcasts y medios de comunicación habrían molestado al conductor de América Televisión. Sin embargo, aseguró que nunca actuó con mala intención y que solo respondió preguntas sobre su relación amical.

Asimismo, la amiga de Geni Alves mostró en cámara que el conductor de televisión leyó su WhatsApp, pero nunca contestó. “Yo le he mandado mensajes al día siguiente de lo que salió en tu programa. No me ha contestado (...) Si lo perdí, me daría mucha pena. Me duele en el alma, pero ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada”, declaró la mujer sobre la evidente distancia del comunicador, quien hace 15 años la apoyó en su lucha contra el cáncer.

Por otro lado, Érika Manrique volvió a afirmar que Federico Salazar le confió detalles de su ruptura con Katia Condos antes del comunicado público. “Él me comentó, me dijo que se iba a separar”, añadió.