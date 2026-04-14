Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tenían una diferencia de edad de más de 30 años. | Foto: composición LR/Instagram

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tenían una diferencia de edad de más de 30 años. | Foto: composición LR/Instagram

Marcelo Tinelli decidió romper su silencio sobre el fin de su relación con Milett Figueroa y lo hizo a través de 'Amor y Fuego'. Rodrigo González 'Peluchín', conductor del programa junto con Gigi Mitre, reveló los mensajes que el showman argentino le envió luego de que la modelo anunciara en ese mismo espacio televisivo la ruptura tras más de dos años de romance.

El presentador destacó que Tinelli evitó pronunciarse ante los medios argentinos que intentaron contactarlo, pero sí aceptó sincerarse mediante esos mensajes de texto, ofreciendo así su versión de los hechos.

Marcelo Tinelli declara por primera vez tras separación de Milett Figueroa

El reconocido productor argentino Marcelo Tinelli no dudó en pronunciarse ante Rodrigo González y aseguró que está enfocado en sus proyectos actuales. “Hola, Rodri, querido. Acá, trabajando a full en todo lo que viene. Estoy sin redes y concentrado en estos proyectos”, manifestó al inicio.

Posteriormente, se refirió directamente a la ruptura con Milett Figueroa. Según explicó ‘Peluchín’, sus palabras dejaron entrever que la separación fue un acuerdo mutuo y no únicamente una decisión de la modelo peruana, como ella había sugerido. “Anoche me mandaron lo que había dicho Milett en tu programa. Es verdad, terminamos nuestra relación en el mes de marzo”, especificó Tinelli.

“En excelentes términos con ella”: Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa

A pesar de confirmar el final de su relación, Marcelo Tinelli subrayó que la ruptura se dio en buenos términos tanto con Milett Figueroa como con los familiares de la actriz. “De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, agregó.

El productor argentino, quien tenía más de tres décadas de diferencia con la modelo peruana, evitó profundizar en detalles, aunque sí expresó su deseo de reencontrarse con Gigi y ‘Peluchín’. Su ratificación del quiebre llega en medio de los rumores de la farándula argentina que apuntaban a que la relación habría sido sostenida únicamente por el reality de Prime Video.