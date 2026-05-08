Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
PJ rechaza solicitud de detención preliminar de la Fiscalía contra Corvetto por caso Galaga

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

El reconocido humorista Melcochita presentó una denuncia penal contra su aún esposa, Monserrat Seminario, por no devolverle un vehículo adquirido antes de su matrimonio. El auto tiene un valor de 25 mil dólares.

Melcochita y Monserrat Seminario siguen enfrentados tras su separación. Foto: Composición LR/Gemini/YouTube
La separación entre Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, y Monserrat Seminario ha tomado un giro legal importante. El cómico presentó una denuncia penal contra quien todavía es su esposa por el presunto delito de apropiación ilícita de un automóvil valorado en US$25.000. El conflicto se originó luego de que la piurana no devolviera el vehículo adquirido antes de su matrimonio. Según el abogado del artista, se intentó una mediación mediante una carta notarial, pero la situación no tuvo una respuesta favorable.

En conversación con el diario Trome, Ysrael Castillo Espilco, abogado del sonero, explicó que el automóvil nunca formó parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos y el pedido de devolución se mantuvo sin éxito.

Melcochita exige a Monserrat que le devuelva su carro valorizado en miles de dólares

La denuncia interpuesta por Melcochita resalta que el automóvil en cuestión fue adquirido por él antes de casarse con Monserrat. A pesar de este detalle, Seminario sigue en posesión del vehículo, lo que motivó al humorista a tomar acciones legales para recuperar su bien.

El humorista expresó públicamente su descontento y frustración en diversas entrevistas, y destacó que el vehículo tiene un valor estimado de US$25.000.

“Mi carro lo compré antes de que me case por civil con ella, así que ese auto no le pertenece. Me tiene que devolver el auto, tiene que ser un buen ser humano, yo nunca he hablado mal de ella”, manifestó. Esta situación forma parte de un conflicto mayor, ya que, según Melcochita, todo lo que ganaba durante el matrimonio lo compartía con Monserrat.

Melcochita denunció a Monserrat Seminario por apropiación ilícita

La denuncia formal fue interpuesta en la Fiscalía de Chorrillos, donde Melcochita acusa a su esposa de apropiación ilícita, un delito contra el patrimonio. El cómico alega que el automóvil, adquirido antes de su matrimonio, no debería formar parte de los bienes comunes y, por lo tanto, debe ser devuelto a su legítimo propietario.

A través de su abogado, se explicó que, tras la falta de respuesta a la carta notarial, el artista se vio obligado a presentar una denuncia ante las autoridades competentes. En sus declaraciones, también dejó claro que se siente defraudado por la actitud de Monserrat y mencionó que le brindó toda su confianza durante su relación.

