¡Reto extremo! Andrea San Martín vivió segundos de terror al interactuar con tarántulas en 'Sábado Súper Star'

Andrea San Martín y otras celebridades participaron en la última edición de 'Sábado Súper Star' en América Televisión, bajo la conducción de Ernesto Pimentel. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Andrea San Martín y otras celebridades participaron en la última edición de 'Sábado Súper Star' en América Televisión, bajo la conducción de Ernesto Pimentel. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

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Andrea San Martín y otras figuras del espectáculo peruano llegaron a las instalaciones de América Televisión para grabar una nueva edición de 'Sábado Súper Star', programa que conduce Ernesto Pimentel. Mientras algunos tendrán que mostrar su talento en el canto, otros deberán pasar por retos extremos.

En el avance de 'Sábado Súper Star', que se dio a conocer en redes sociales, se ve que Andrea San Martín no la pasó tan bien, ya que vivió segundos de terror al tener que interactuar con un animal.

Andrea San Martín sufre en 'Sábado Súper Star'

Andrea San Martín, quien hace unos días presumió su nueva camioneta junto a sus hijas, acudió al programa 'Sábado Súper Star' sin imaginar que tendría que lidiar con unas tarántulas recorriendo su cuerpo.

En las imágenes se ve a la expareja de Sebastián Lizarzaburu gritando de miedo, mientras Ernesto Pimentel trata de darle ánimo para que continúe con el reto extremo. “Mentirita, mentirita”, es lo único que se escucha decir a la influencer en el avance promocional del programa sabatino, que también celebró por adelantado el Día de la Madre.

“Todos se quieren ir, pero nadie se quiere perder 'Sábado Súper Star'. Sorprendente, origina, divertido, emocionante e irrepetible. Feliz día mamá en 'Sábado Súper Star, con la conducción de Ernesto Pimentel, después de ‘El Reventonazo’”, se le escucha decir a la voz en off del programa.

Además de Andrea San Martín, en el video se aprecia la participación de figuras como Allison Pastor, Karen Dejo, Angie Chávez, Bettina Onetto y la bailarina Angye Zapata, quien aparece llorando. La producción del programa habría querido sorprender a la joven, que meses atrás perdió al padre de su hijo, Jean Paul Guerrero Rebaza, quien fue acribillado en la puerta de un condominio.