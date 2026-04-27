Pedro Moral, quien fue acusado por Sheyla Rojas de dejarla endeudada, presume que ahora tiene una buena economía y hasta da consejos para ser un hombre proveedor.

En su último video, Pedro Moral insta a las mujeres a no aceptar un 50/50 en las cuentas con sus parejas. | Foto: Instagram/José Abanto-La República

En su último video, Pedro Moral insta a las mujeres a no aceptar un 50/50 en las cuentas con sus parejas. | Foto: Instagram/José Abanto-La República

Pedro Moral es un empresario peruano que se hizo famoso por su relación con Sheyla Rojas, con quien tenía planeado llegar al altar. También protagonizó titulares por diversas acusaciones de la exparticipante de 'Esto es guerra', quien lo señaló por dejarla endeudada tras el fin de su relación. En la actualidad, el negociante se dedica a compartir consejos para ser un hombre de alto valor.

En una reciente publicación, Pedro Moral se dirigió a las mujeres para decirles que no pueden tolerar estar con un hombre que exige dividir las cuentas en partes iguales. Asimismo, el exprometido de Sheyla Rojas llamó la atención de los hombres por asumir como normales acciones que no deberían serlo.

Pedro Moral reflexiona sobre el 50/50

El video de Pedro Moral inicia con un ademán de un hombre pidiéndole a su pareja que asuma la mitad de la cuenta. “Escúchame, la próxima vez que tú veas esto, ¡aléjate! No está bien permitir el 50/50. Para ti mujer, si vuelves a ver algo como esto, no des otra oportunidad”, comentó.

“Un hombre que tiene la cara dura de decirte 50/50, la verdad que te deja una alarma enorme y deberías darte cuenta que por ahí no es. Mi recomendación es que alguien que te dice algo como 50/50 e intenta algo serio contigo, ¡aléjate! Si un hombre no puede proveerte para una comida o una cena, imagínate cómo va a proveer para tu vida cuando sea tu esposo. Piensa en eso”, añadió.

Por otro lado, Pedro Moral se dirigió a los hombres para darles consejos. “Si tú haces esto de 50/50, ¿qué estás haciendo, hermano? Se supone que tú eres el proveedor, el líder. Estamos normalizando cosas que ya no son normales. Estamos dejando de ver las señales que nos da la vida”, dijo el empresario, quien volvió a creer en el amor y luego, en el 2020, se casó con Fabiola Garavito, con quien ha formado una familia.

Como se recuerda, en octubre de 2023, Pedro Moral expresó su felicidad al anunciar que se iba a convertir en padre. “Tenemos una gran noticia que compartir con ustedes: ¡vamos a ser papás! Y estamos viviendo uno de los momentos más lindos de nuestras vidas, lleno de emociones, nervios y mucha ilusión. Te esperamos con ansias”, manifestó en sus redes sociales.



