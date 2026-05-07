Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por minimizar aniversario con Said Palao: “Qué mentirosa”

Magaly le recordó a 'la gringa' las antiguas celebraciones que tenía con Said Palao. Foto: Composición LR

Magaly le recordó a 'la gringa' las antiguas celebraciones que tenía con Said Palao. Foto: Composición LR

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Magaly Medina no dejó pasar las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria sobre su aniversario de bodas con Said Palao. La conductora cuestionó que la empresaria asegurara que las fechas especiales "nunca han sido importantes" en su relación, pese a las celebraciones que anteriormente compartía con el chico reality en redes sociales.

Durante la última edición de Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ comentó las imágenes de ‘la gringa de Gamarra’ llegando a Lima tras su viaje por España. En el aeropuerto, la exchica reality fue consultada por la prensa sobre su primer aniversario de bodas y por qué no le dedicó un mensaje a Said Palao.

Magaly critica a Alejandra Baigorria tras hablar de su aniversario con Said Palao

Luego de escuchar las declaraciones de la empresaria, Magaly Medina no ocultó su postura y aseguró que Alejandra estaría contradiciendo actitudes que tuvo anteriormente con Said Palao.

“Hay una afirmación que nos ha causado risa porque dice esto que me parece una de las afirmaciones más falsas para salir del paso”, expresó la conductora antes de mostrar imágenes de lo que dijo Baigorria a los medios.

Tras ello, Medina no dudó en recordarle a la influencer que sí acostumbraba celebrar fechas especiales junto a Said Palao, por lo que cuestionó su reciente versión. Acto seguido, mostró pantallazos de publicaciones que Alejandra le dedicó a su esposo al cumplir seis meses de casados y, hace unos meses, por San Valentín.

Magaly le recuerda a Alejandra cuando celebraba fechas especiales con Said Palao. Captura: ATV

“Qué mentirosa Alejandra. ¿En cuántas otras cosas no mientes? Porque cómo vas a mentir con algo que todo el mundo te ha visto celebrar. Has celebrado los seis meses con Said, el año, cada 14 de febrero lo celebrabas. Ahí están las pruebas”, agregó.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre su aniversario con Said Palao?

La noche del 5 de mayo, Alejandra Baigorria llegó a Lima y fue abordada por las cámaras de 'Arriba mi gente'. Durante la entrevista, la empresaria evitó profundizar sobre el estado actual de su matrimonio con Said Palao, quien viene siendo cuestionado tras participar en una polémica despedida de solteros en un yate en Argentina.

Al ser consultada por el saludo de aniversario a su esposo, Alejandra fue directa y respondió: “Para mí, las fechas nunca han sido importantes. ¡Tranquilos!”.

Asimismo, dejó en claro que no desea seguir hablando públicamente sobre su relación. “Yo de verdad del tema no quiero hablar por ahora. No voy a decir nada porque siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, por eso prefiero callar”, señaló.

La empresaria también aseguró que sus planes de convertirse en madre continúan intactos, pese a los rumores de crisis matrimonial. Además, explicó que Said Palao no acudió a recibirla al aeropuerto debido a temas laborales.