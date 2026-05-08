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Magaly Medina destapa el lugar exacto donde cumple trabajo comunitario tras denuncia de Jefferson Farfán: "Quería que barra calles"

Magaly Medina revela detalles de su trabajo comunitario tras la demanda de Jefferson Farfán. La conductora asegura que el exfutbolista quería que barriese calles, pero la justicia determinó otro tipo de servicio.

Magaly Medina debe cumplir con el trabajo comunitario impuesto por el INPE. Foto: Composición LR/Gemini
Magaly Medina debe cumplir con el trabajo comunitario impuesto por el INPE. Foto: Composición LR/Gemini
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Magaly Medina ha hablado por primera vez sobre el trabajo comunitario que realiza luego de la sentencia judicial que la obliga a cumplirlo como parte de una demanda interpuesta por Jefferson Farfán. La presentadora detalló en una reciente entrevista con Trome que este servicio se lleva a cabo en una iglesia, aunque mantuvo la ubicación en secreto debido a su alta notoriedad mediática. "Lo hago con perfil bajo", expresó, refiriéndose a las dificultades que su presencia genera en el entorno.

Como resultado de este enfrentamiento, la justicia dictó una sentencia en contra de la 'Urraca', pero la conductora también aprovechó la oportunidad para hablar de la decisión que la llevó a realizar trabajo comunitario y de los términos de su condena.

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Magaly Medina expone dónde cumple trabajo comunitario

Magaly Medina ha explicado que cumple su trabajo comunitario en una iglesia, sin especificar el lugar exacto por razones de seguridad y privacidad. La conductora de televisión aclaró que prefiere mantener un perfil bajo en este proceso, ya que su presencia en lugares públicos genera revuelo debido a su popularidad.

"Estoy apoyando en una parroquia, pero no puedo decirte dónde porque mi sola presencia despierta mucho barullo", comentó Magaly en su entrevista con Trome, dejando en claro que no desea que su trabajo comunitario sea una fuente de atención mediática adicional.

Este servicio comunitario llega luego de una sentencia judicial en su contra que, inicialmente, la condenaba a una pena de prisión efectiva de 2 años y ocho meses, aunque la decisión fue modificada en favor de la presentadora y su condena se convirtió en 138 jornadas de trabajo comunitario. Además, se sumaron otras sanciones, como una multa económica y una reparación civil a favor de Jefferson Farfán.

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Jefferson Farfán contra Magaly Medina: conflicto marcado por un ampay y serie de denuncias

El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán tiene su origen en la difusión de imágenes privadas del exfutbolista, transmitidas por el programa de la conductora. Las imágenes, que mostraban a la 'Foquita' y a su entonces pareja, la cantante Yahaira Plasencia, dentro de un departamento en Miraflores, generaron una fuerte polémica mediática.

La defensa de Farfán acusó a la figura televisiva de invadir su privacidad, lo que derivó en una demanda judicial. Tras varios años de proceso, en julio del 2024, la justicia emitió una sentencia en la que se dictó una condena a favor del exfutbolista, quien también fue indemnizado con una cantidad de dinero. El monto original fue de 500 mil soles, pero tras la apelación presentada por la defensa de Magaly, la cifra se redujo a 350 mil soles.

En cuanto a la resolución de la condena, se estableció que Magaly Medina debía cumplir con el servicio comunitario en vez de la prisión efectiva, debido a su figura mediática. A pesar de ello, la conductora se ha mostrado firme en su postura y ha rechazado la idea de que su servicio comunitario se limite a actividades como barrer calles, tal como lo sugirió Jefferson Farfán.

"Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque deben considerar la figura mediática que soy. No soy un payaso de su circo", sentenció Medina Vela.

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