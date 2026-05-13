Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 13 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se definen los primeros clasificados a semifinales de la Liga Profesional Argentina. Por otra parte, Manchester City no quiere renunciar a su sueño de ganar la Premier League y buscará un triunfo para meterle presión al líder Arsenal.

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

Rosario Central vs Racing

Hora: 4.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

River Plate vs Gimnasia de La Plata

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en LaLiga

Espanyol vs Athletic Club

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DSports

Alavés vs Barcelona

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Premier League

Manchester City vs Crystal Palace

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Ligue 1 de Francia