Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, la Premier League y los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 13 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se definen los primeros clasificados a semifinales de la Liga Profesional Argentina. Por otra parte, Manchester City no quiere renunciar a su sueño de ganar la Premier League y buscará un triunfo para meterle presión al líder Arsenal.
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Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Rosario Central vs Racing
- Hora: 4.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- River Plate vs Gimnasia de La Plata
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en LaLiga
- Espanyol vs Athletic Club
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Alavés vs Barcelona
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY en la Premier League
- Manchester City vs Crystal Palace
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Ligue 1 de Francia
- Lens vs PSG
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus.