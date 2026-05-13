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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, la Premier League y los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 13 de mayo. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, miércoles 13 de mayo. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 13 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se definen los primeros clasificados a semifinales de la Liga Profesional Argentina. Por otra parte, Manchester City no quiere renunciar a su sueño de ganar la Premier League y buscará un triunfo para meterle presión al líder Arsenal.

PUEDES VER: Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”

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Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Rosario Central vs Racing
  • Hora: 4.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • River Plate vs Gimnasia de La Plata
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en LaLiga

  • Espanyol vs Athletic Club
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Alavés vs Barcelona
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Premier League

  • Manchester City vs Crystal Palace
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Ligue 1 de Francia

  • Lens vs PSG
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus.
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