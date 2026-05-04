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Diego Chávarri lloró por su novia, pero vuelve a buscar a Gabriela Herrera en ‘La granja VIP Perú’: “Lo que hablé contigo no ha cambiado”

Tras mostrarse arrepentido por su acercamiento con Gabriela Herrera a pesar de tener novia, Diego Chávarri le pidió a la bailarina que sigan conversando como antes, pero ella se negó.

Diego Chávarri vuelve a buscar a Gabriela Herrera en ‘La granja VIP Perú’. Fotos: Panamericana TV
Diego Chávarri vuelve a buscar a Gabriela Herrera en ‘La granja VIP Perú’. Fotos: Panamericana TV | Fotos: Panamericana TV
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Diego Chávarri se mostró arrepentido tras verse expuesto por sus constantes coqueteos con Gabriela Herrera en ‘La granja VIP Perú’, incluso rogó a sus compañeros que lo nominen para que esté en la placa de eliminación. Sin embargo, el exfutbolista se olvidó de todo y fue a buscar a la bailarina, a quien le recriminó por mostrarse distante con él.

El popular ‘Diablito’ se acercó otra vez a Gabriela Herrera y le dijo que no se iba a alejar de ella. Incluso, dio a entender que sus sentimientos y gustos hacia ella no han cambiado. “Gabriela, escúchame, yo he hablado contigo un montón de veces y tú sabes a lo que me refiero. Y sé cómo está la situación ahora. La tengo clara, pero lo que yo hablé contigo, para mí, no ha cambiado”, manifestó el líder del team ‘Reales’.

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Diego Chávarri buscó otra vez a Gabriela Herrera

El fin de semana, Diego Chávarri le contó a Gabriela Herrera que tuvo una conversación con la psicóloga del reality de convivencia, quien le habría aconsejado que no evite a la bailarina porque las cosas se podrían complicar.

“No tengo por qué evitarte, pero sabemos que antes hemos intentado hacer algo así, pero lamentablemente no se ha podido. Ahora hay cosas de por medio porque ya nos dijimos cosas que antes no habíamos dicho”, expresó Chávarri a Gabriela Herrera, quien le indicó que prefiere que ya no conversen como antes para evitar las habladurías y que solo se enfoquen en temas del grupo y de estrategias.

Las declaraciones de Diego generaron indignación en el público. “Ya no le importa Thalia”, “Quiere decir que sí se gustan, pero aún respetan la relación de Diego. Eso puede pasar en cualquier lugar y momento de nuestras vidas”, “Se quedó frío cuando ella le dice que ella sí prefiere evitarlo”, “No habría habladurías si ellos no hubiesen faltado el respeto a la novia” y “Allí le está diciendo: ‘Ya sé que terminaron conmigo y tú me sigues encantando’”; fueron algunos de los comentarios de los cibernautas de TikTok. 

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