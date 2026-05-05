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Brahian Labarca, actor de 'Valentina Valiente', habla sobre agresión del protagonista Rodrigo Brand: "Esperemos que no lo vuelva a hacer"

El actor Brahian Labarca se pronunció sobre la polémica de Rodrigo Brand. Mexicano agredió a reporteros de Magaly en medio de rumores de romance con su coestrella de 'Valentina Valiente', Mayra Goñi.

Magaly Medina llegó a tildar de "matón" a Rodrigo Brand por el incidente de agresión.
Magaly Medina llegó a tildar de "matón" a Rodrigo Brand por el incidente de agresión. | Foto: composición LR/Isabel Rivera/ATV
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Brahian Labarca, el actor que interpreta al carismático Rocky en 'Valentina Valiente', decidió pronunciarse sobre la polémica que involucra a Rodrigo Brand. El protagonista masculino de la novela de Latina, semanas atrás, fue cuestionado por su agresiva reacción contra reporteros de 'Magaly TV: la firme', un episodio que lo colocó en el centro de la controversia mediática.

El joven artista y creador de contenidos de 24 años habló del tema durante la alfombra roja de la película de terror 'La niña', donde fue consultado por la actitud de su colega mexicano, quien después ofreció disculpas y asumió responsabilidad por lo ocurrido.

PUEDES VER: Rodrigo Brand, actor ampayado con Mayra Goñi, se disculpa tras violenta agresión a reporteros de Magaly Medina: "Asumo mi responsabilidad"

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Brahian Labarca se pronuncia sobre agresión de Rodrigo Brand, su compañero en 'Valentina Valiente'

Lejos de avivar la controversia, Brahian Labarca optó por resaltar la capacidad de reflexión de Rodrigo Brand, quien reaccionó de manera inesperada cuando fue consultado sobre su supuesto romance con Mayra Goñi. “Bueno, lo que él hizo, ya pidió perdón al respecto”, declaró al inicio, destacando que su colega asumió responsabilidad tras el incidente.

El intérprete de Rocky en 'Valentina Valiente' subrayó además que cualquier persona puede equivocarse y que lo importante es aprender de esos errores. “Todos comentemos errores. Esperemos que no lo vuelva a hacer”, sentenció, dejando en claro que confía en que Brand no repetirá esa conducta.

PUEDES VER: Rodrigo Brand protagoniza tenso momento con reportero de ‘Magaly TV’ tras ser consultado por su vínculo con Mayra Goñi

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Rodrigo Brand pide perdón tras agredir a reporteros de Magaly Medina

Rodrigo Brand, actor mexicano que interpreta al galán de Mayra Goñi en 'Valentina Valiente', protagonizó un incidente de agresión junto a unos acompañantes contra el equipo de 'Magaly TV: la firme'. El hecho ocurrió de madrugada, cuando los reporteros intentaron obtener declaraciones sobre su relación con la actriz peruana, luego de que ambos fueran captados besándose fuera del set.

La reacción generó rechazo inmediato de Magaly Medina, quien criticó duramente al artista de 30 años y lo calificó de 'matón'. En medio de la controversia, Brand llegó a darle 'me gusta' a comentarios que defendían su postura. Sin embargo, más tarde optó por asumir responsabilidad y ofrecer disculpas públicas. “El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control… no me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”, escribió en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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