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Rodrigo Brand, actor ampayado con Mayra Goñi, se disculpa tras violenta agresión a reporteros de Magaly Medina: "Asumo mi responsabilidad"

¡Arrepentido! El actor mexicano reconoció su error y aseguró que no se siente orgulloso de lo ocurrido tras agredir a reporteros de Magaly Medina luego de ser ampayado con Mayra Goñi.

Rodrigo Brand pidió disculpas tras protagonizar actitud agresiva con 'urracos'. Foto: composición LR/Latina/Willax
Rodrigo Brand pidió disculpas tras protagonizar actitud agresiva con 'urracos'. Foto: composición LR/Latina/Willax

El actor mexicano Rodrigo Brand ofreció disculpas públicas luego de protagonizar una violenta agresión contra reporteros del programa de Magaly Medina, tras ser captado besándose con Mayra Goñi, coprotagonista de 'Valentina valiente'. A través de sus redes sociales, el 21 de abril, el artista reconoció su responsabilidad por lo ocurrido y lamentó no haber manejado mejor la situación.

“El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control… no me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”, expresó el actor en un comunicado, luego de que los programas 'Magaly TV, la firme' y 'Amor y fuego' difundieran las imágenes del incidente.

Rodrigo Brand

Comunicado de Rodrigo Brand. Foto: Instagram

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Rodrigo Brand tras su reacción contra ‘urracos’ de Magaly: “No me siento orgulloso de lo ocurrido”

Según las imágenes difundidas el actor y sus acompañantes protagonizaron una gresca en la vía pública contra los reporteros de la conductora Magaly Medina, en el que incluso se registraron agresiones físicas y daños al equipo de grabación.

En su pronunciamiento, el actor mexicano también señaló: “Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme. Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia”.

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Magaly critica actitud violenta del actor Rodrigo Brand

Por su parte, la popular ‘Urraca’ cuestionó duramente la conducta del actor. “Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos actorcitos desconocidos en nuestro medio. Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita no les funcione… porque este es un NN para nosotros”, expresó en su programa.

Además, la conductora de televisión criticó la violencia ejercida contra su equipo de trabajo: “No tienen por qué atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza. No puedes hacer uso de tu poder, sintiéndote más que todos nosotros. No lo puedes hacer, sobre todo porque no era yo… eran los investigadores de este programa que solo estaban haciendo su chamba”.

Medina también cuestionó el comportamiento del actor por ser extranjero: “Qué mal dejan al canal al que pertenecen… están en Perú. Es la primera vez que veo a este tipo besuqueando a la ‘Yuru’ (Mayra Goñi)”. “Me gustaría que a este le hagan pagar la cámara que rompió… así que le recomiendo a Latina que se deshaga de este matón porque nada bueno les va a traer”, añadió.

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