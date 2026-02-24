HOYSuscripcion LR Focus

Laura Spoya cuenta cómo avanza su recuperación tras delicada operación en la columna: "Tengo que tomar bastantes medicamentos"

A pesar de las dificultades, la modelo mantiene una actitud positiva para seguir con su tratamiento médico.

Laura Spoya reveló detalles inéditos sobre su proceso de recuperación.
Laura Spoya reveló detalles inéditos sobre su proceso de recuperación.

Laura Spoya abrió las puertas de su casa tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico en el distrito de Surco. La exmiss Perú se reencontró con sus compañeros de 'La Manada' y aprovechó la ocasión para brindar varios detalles sobre su proceso de rehabilitación, luego de la delicada intervención quirúrgica a la que fue sometida en la columna.

¿Cómo se está recuperando Laura Spoya tras el accidente que sufrió hace semanas?

Durante la transmisión en vivo desde su domicilio, la modelo explicó el procedimiento al que tuvo que someterse mientras permanecía internada en la clínica, a raíz del fuerte choque vehicular que sufrió, el cual derivó en una compleja intervención en la columna como parte de su tratamiento médico.

PUEDES VER: Laura Spoya reaparece en podcast 'La Manada' tras choque de auto en Surco: "Estoy feliz de verlos"

lr.pe

''Me dolía el procedimiento porque es una vértebra que se rompió en pedacitos, prácticamente se pulverizó. Obviamente el dolor de vértebra y encima tener seis clavos metidos y barra de titanio metida en mi cuerpo debe doler demasiado. Ahora estoy con pastillas, pero si el dolor es demasiado fuerte, si voy a que me inyecten'', confesó.

¿Cómo está afrontando Spoya el proceso de recuperación en estos últimos días luego de recibir el alta médica?

Pese a haber sufrido un fuerte accidente, la panelista de 'La Manada' mostró una actitud positiva y optimista mientras enseñaba el interior de su casa. La exreina de belleza compartió algunos detalles sobre las adaptaciones que ha tenido que implementar para facilitar su desplazamiento en su andador, así como los cuidados que sigue al pie de la letra para avanzar de manera segura en su recuperación.

PUEDES VER: Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

lr.pe

''Acá tengo bastantes cositas que me han recomendado para los analgésicos. Me siento como Maléfica cuando le cortaron sus alitas. Ya me cortaron los parches que tenía, pero tengo que tomar bastantes medicamentos'', contó.

