Paul Michael y Pamela López volvieron a terminar con su relación, luego de protagonizar constantes peleas en ‘La granja VIP Perú’. Después de que el cantante tuviera un mayor acercamiento con Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena, la aún esposa se llenó de frustración y quiso hacerle entender que ellas solo querían aprovecharse de él y así limpiar su imagen frente al público. Sin embargo, el salsero indicó que todos merecen una segunda oportunidad.

A pesar de que Pamela López y sus otros compañeros del team ‘Reales’ intentaran convencerlo de que se aleje de las ‘Víboras’, Paul Michael indicó que no lo haría y hasta manifestó que su pareja solo busca manipularlo.

Paul Michael se quiebra en ‘La granja VIP’

Después de alejarse de los ‘Reales’, Paul Michael recibió apoyo de Pablo Heredia, quien no dudó en consolarlo. El argentino le dijo al joven que era un buen hombre y que no debía preocuparse tanto por la convivencia en ‘La granja VIP Perú’. Después de varios minutos de charla, el actor lo dejó solo, sin imaginarse que el exnovio de Pamela López se quebraría a nivel nacional.

Tras quedarse solo, Paul Michael no aguantó las lágrimas y terminó por quebrarse en ‘La granja VIP’, días después de haber protagonizado diversas peleas con Pamela López, de quien sigue separado hasta este lunes 4 de mayo.

Finalmente, los cibernautas no dudaron en mostrar su apoyo a Paul Michael en las redes sociales. “Pensar que Paul me desagradaba, ahora hasta empatizo con él. Es lo que tienen los realities: la convivencia te sorprende y cambia”, “Es noble, no hay maldad en su corazón. Es muy talentoso, trabajador y canta bonito; solo puede brillar porque ya tiene un nombre en el medio. No merece una relación tóxica como la que tiene con Pamela; ella lo carga con sus traumas dejados por Cueva y Paul no tiene por qué pagar esos platos rotos”, “Vamos, Paul, llora, desahoga y para adelante, no dejes que ninguna mujer te minimice, cura tu inseguridad, tus miedos y para adelante, eres talentoso y bueno” y “Vamos Paul, Dios te da la fortaleza y no olvides quién eres, quiérete primero a ti, y después lo demás, ten amor propio, no retrocedas”; fueron algunas de las reacciones en Instagram.