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Rata Blanca en concierto: banda argentina encendió noches de Lima y Huancayo

Entre riffs que arden en el 'Círculo de fuego' y coros eternos como ‘Mujer amante’, ‘La leyenda del hada y el mago’ y la mística de ‘Talismán’, la banda argentina liderada por Adrián Barilari hizo vibrar a sus seguidores en Lima y Huancayo. El desamor y nostalgia de ‘Aún estás en mis sueños’ cerró el setlist del concierto que dio Rata Blanca en el Parque de la Exposición de Lima.

Rata Blanca concierto en Lima 2026: todos los detalles en esta nota.
Rata Blanca concierto en Lima 2026: todos los detalles en esta nota. | Créditos: Ewin Valenzuela / La República | Créditos: Ewin Valenzuela / La República
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El anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima recibió la noche del 2 de junio a Rata Blanca con esa mezcla de ansiedad y devoción que se reserva para esas bandas que no envejecen, sino que nos acompañan en las noches más oscuras. Días antes, Huancayo ya había sido testigo de ese mismo ritual eléctrico. 

La velada comenzó con acento local. Upcha calentó el ambiente con energía cruda, directa, como un puño sobre la mesa. Luego, Trémolo tomó la posta y su cantante, Elías Fuentes, recorrió las graderías para regalar emoción. 

El terreno estaba listo para el show estelar de Rata Blanca. Eran casi las 8:50 p.m. cuando las luces cedieron y salieron a escena Adrián Barilari, Walter Giardino, Alan Fritzler, Danilo Moschen y Juan Pablo Massanisso salieron a escena.

Adrián Barilari, Walter Giardino y demás integrantes de Rata Blanca en pleno show en Lima. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

Adrián Barilari, Walter Giardino y demás integrantes de Rata Blanca en pleno show en Lima. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

 ‘Hijos de la tempestad’ sonó y todos se pusieron de pie para corear con esa fe antigua que solo se le tiene al rock. ‘Solo para amarte’ suavizó la velada. Entre acordes se coló ese verso que se murmura como propio: “Solo para amarte daría lo que soy…”. 

Entonces, Adrián se acercó al borde del escenario. ¿Cómo está Perú, están con ganas de cantar?, preguntó. Y vaya si había ganas. 

‘Volviendo a casa’ trajo ese aire familiar, como si cada asistente encontrara una versión más joven de sí mismo, una imagen de infancia. 

TALISMÁN CERRÓ PRIMERA PARTE

El show continuó con ‘El sueño de la gitana’ y “Talismán”, una de las más coreadas y conocidas del grupo, terminó de sellar ese primer tramo en el centro de Lima. 

Barilari hizo una reflexión a modo de consigna: “El rock quizá no salve al mundo, pero nos va a salvar a nosotros porque es parte de nuestra vida”.

Barilari demostró la vigencia de su voz y de la música de su banda. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

Barilari demostró la vigencia de su voz y de la música de su banda. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

 No solo el club de fans, que prepararon ingeniosas pancartas, sino muchos seguidores, emocionados, se aglomeraron en las primeras filas para vitorear ‘Rock es rock!’, directo, sin metáforas. 

Luego fue el turno de ‘El círculo de fuego’, ‘Días duros’ y ‘El camino del sol’, que iluminó el tramo final antes de uno de los momentos más esperados. Se trataba de ‘Mujer amante’, donde banda y público se mezclaron en un coro, en un trance. Llévame al mundo donde pueda soñar, repetían en la afonía. 

EL MENSAJE DE DESPEDIDA

La misma mujer’ y ‘Rock and roll hotel’ mantuvieron el pulso alto; pero el cierre guardaba lo mejor. ‘Guerrero del arco iris’ permitió darles voz a las guitarras para contar historias.

Ovación y mucha energía en cierre de tocada en el Parque de la Exposición. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

Ovación y mucha energía en cierre de tocada en el Parque de la Exposición. Créditos: Erwin Valenzuela / La República

 ‘Aún estás en mis sueños’ trajo ese filo nostálgico que deja al público suspendido entre lo que fue y lo que sigue siendo. Tras el retorno a tarima, por pedido del público, sonaron los acordes de ‘La leyenda del hada y el mago’. Las estrofas que han paseado por el mundo. 

Cuando la última nota se desvaneció, nadie se movió de inmediato. Había algo pendiente. Una reverencia del grupo, un abrazo musical y gritos de agradecimiento. Quizá, eso de lo que hablaba Barilari: el rock no salva al mundo, pero por un par de horas sí logra devolvernos eso que la vida suele quitarnos poco a poco.

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