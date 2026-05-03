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Hijo de 16 años de Nelly Rossinelli impacta al pilotar avión y llena de orgullo a la chef: “Siempre te apoyaré”

La exjueza de ‘El gran chef famosos’, Nelly Rossinelli, compartió fotos y videos de su hijo Salvador en sus redes sociales.

Nelly Rosinnelli tiene dos hijos, de nombres Salvador y Tiago. Foto: Composición LR/Instagram.
Nelly Rosinnelli tiene dos hijos, de nombres Salvador y Tiago. Foto: Composición LR/Instagram.
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Nelly Rossinelli desató revuelo en redes sociales al publicar imágenes de su hijo mayor, Salvador, de tan solo 16 años, pilotando un avión en Argentina. La exjueza de 'El gran chef: famosos' se llenó de orgullo y nervios a la vez al ver a su heredero despegar la imponente aeronave en una conocida escuela de aviación en Buenos Aires.

Al notar que el jovencito podría inclinarse por la aviación de manera profesional, la llamada mamá de los pericotitos compartió un emotivo mensaje para su heredero, mostrando toda su felicidad. “Siempre te apoyaré para que cumplas todos tus sueños, mi vida”, escribió la también influencer.

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Nelly Rossinelli deja en shock al presumir a su hijo pilotando un avión

A través de su cuenta de Instagram, Nelly Rossinelli compartió videos y fotos de su hijo Salvador pilotando un avión en una escuela de aviación en Argentina. En las imágenes se le observa con su chaleco, manipulando el timón y los controles, acompañado de un instructor.

Al parecer, el joven tendría el deseo de dedicarse de lleno a esa profesión, y su madre lo acompañó a buscar escuelas o universidades en Buenos Aires. Según contó en su video, hace 20 años ella también soñó con ser piloto cuando trabajaba en una conocida aerolínea.

“Hoy me tocó ver a mi primer tesoro levantar vuelo y fue como una metáfora de cómo pronto alzará vuelo para tomar las riendas de su vida. No sabemos aún al 100% si será piloto o se decidirá por otra carrera, pero sí estoy segura de que estoy criando y viendo crecer a un hombre bueno y noble”, fue lo que escribió la exjuez de 'El gran chef: famosos' al ver a su hijo maniobrando la avioneta.

PUEDES VER: Nelly Rossinelli conmueve con mensaje a su hijo mayor que dejará el Perú por estudios: "En busca de tus sueños"

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Exjueces de 'El gran chef: famosos' felicitan a Nelly Rossinelli

Nelly Rossinelli alcanzó gran popularidad tras convertirse en una de las juezas del reality culinario 'El gran chef: famosos'. Allí coincidió con Javier Masías y Giacomo Bocchio. Justamente, ambos chefs felicitaron a la influencer por el deseo de su hijo Salvador de convertirse en piloto.

“Un abrazo grande a Salvador, y otro a su mamá. Perú y Argentina tienen una historia hermosa unida por la aviación”, escribió Bocchio, quien recibió varios 'me gusta' por su comentario. Por su parte, Masías también le expresó sus buenos deseos. “Cómo pasa el tiempo Nelly!!! El pericotote pronto volará y será murciélago”, señaló.

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