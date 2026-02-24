Rata Blanca en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Parque de la Exposición
La banda de rock metálico incluye en su repertorio clásicos como ‘Mujer amante’ y ‘La leyenda del Hada y el Mago’, además de nuevos temas.
La agrupación argentina Rata Blanca vuelve al país para reencontrarse con su fanaticada, que lo sigue desde hace décadas. La legendaria banda de rock metálico ofrecerá un concierto el próximo sábado 02 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno Centro de Lima.
Rata Blanca, con más de 30 años de trayectoria, llega al Perú para presentar lo nuevo de su repertorio y los clásicos que no pueden faltar en sus conciertos como ‘Mujer amante’, ‘La leyenda del Hada y el Mago’, ‘El beso de la bruja’, ‘Volviendo a casa’, ‘La otra cara de la moneda’, ‘Talismán’, ‘La canción del guerrero’ y muchos más.
Rata Blanca invitará a artistas peruanos a su show
Después de algunos años, la agrupación argentina vuelve al país, donde tiene una gran fanaticada, y se consolida como una de las alineaciones musicales extranjeras que más veces visitó tierras peruanas. Además, los bonaerenses tendrán como invitados a Trémolo y Uchpa, quienes tocaran cada uno sus éxitos más escuchados.
Las entradas están a la venta en Teleticket con cualquier medio de pago. Los precios varían desde S/119 hasta S/329.
Entradas para Rata Blanca en Lima.
Trayectoria de Rata Blanca
Rata Blanca es un grupo de heavy metal, hard rock y metal neoclásico fundado en 1985 en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es reconocida como una de las bandas más influyentes y representativas del hard rock y el heavy metal en español.
A lo largo de su trayectoria, han fusionado riffs potentes con estructuras melódicas y armónicas inspiradas en la música clásica. Con el paso del tiempo, han sido encasillados en diversos subgéneros, aunque sus integrantes prefieren definirse simplemente como “rock metálico”.