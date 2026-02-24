HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Rata Blanca en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Parque de la Exposición

La banda de rock metálico incluye en su repertorio clásicos como ‘Mujer amante’ y ‘La leyenda del Hada y el Mago’, además de nuevos temas.

Rata Blanca regresa a Lima el 2 de mayo para un esperado concierto en el Parque de la Exposición, celebrando más de 30 años de trayectoria musical en Perú. Foto: difusión
Rata Blanca regresa a Lima el 2 de mayo para un esperado concierto en el Parque de la Exposición, celebrando más de 30 años de trayectoria musical en Perú. Foto: difusión | Foto: difusión

La agrupación argentina Rata Blanca vuelve al país para reencontrarse con su fanaticada, que lo sigue desde hace décadas. La legendaria banda de rock metálico ofrecerá un concierto el próximo sábado 02 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno Centro de Lima.  

Rata Blanca, con más de 30 años de trayectoria, llega al Perú para presentar lo nuevo de su repertorio y los clásicos que no pueden faltar en sus conciertos como ‘Mujer amante’, ‘La leyenda del Hada y el Mago’, ‘El beso de la bruja’, ‘Volviendo a casa’, ‘La otra cara de la moneda’, ‘Talismán’, ‘La canción del guerrero’ y muchos más.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

lr.pe

Rata Blanca invitará a artistas peruanos a su show

Después de algunos años, la agrupación argentina vuelve al país, donde tiene una gran fanaticada, y se consolida como una de las alineaciones musicales extranjeras que más veces visitó tierras peruanas. Además, los bonaerenses tendrán como invitados a Trémolo y Uchpa, quienes tocaran cada uno sus éxitos más escuchados.

Las entradas están a la venta en Teleticket con cualquier medio de pago. Los precios varían desde S/119 hasta S/329. 

Entradas para Rata Blanca en Lima.

Entradas para Rata Blanca en Lima.

PUEDES VER: Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

lr.pe

Trayectoria de Rata Blanca 

Rata Blanca es un grupo de heavy metal, hard rock y metal neoclásico fundado en 1985 en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es reconocida como una de las bandas más influyentes y representativas del hard rock y el heavy metal en español.

A lo largo de su trayectoria, han fusionado riffs potentes con estructuras melódicas y armónicas inspiradas en la música clásica. Con el paso del tiempo, han sido encasillados en diversos subgéneros, aunque sus integrantes prefieren definirse simplemente como “rock metálico”.

Notas relacionadas
Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

LEER MÁS
Leyla Chihuán: ¿cuántos hijos tiene y por qué fue madre por inseminación artificial?

Leyla Chihuán: ¿cuántos hijos tiene y por qué fue madre por inseminación artificial?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rata Blanca en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Parque de la Exposición

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026: González falló 2 chances claras para los rimenses

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

Entretenimiento

Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

Juliana Oxenford alerta del “cuco del fraude” si Keiko o López Aliaga no pasan a segunda vuelta

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025