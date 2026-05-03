Cecilia Tait abrió su corazón al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. La exvoleibolista peruana relató que, luego de superar un cáncer a los ganglios diagnosticado en 2010, su entonces esposo intentó regresar con ella pese a que la había dejado en el momento más difícil de su tratamiento.

En una reciente entrevista en el pódcast 'Habla serio', la también conocida como la 'Zurda de Oro' contó que su expareja quiso retomar la relación cuando ya se encontraba recuperada. “Al 2014 que ya estaba toda regia, me dijo: ‘Yo regreso, pero por si acaso no trabajo’”, recordó entre risas. Sin embargo, Cecilia Tait dejó clara su postura con una contundente respuesta: “Mira, hijito, te fuiste sin que te votaran, no regreses sin que te llamen”.

Cecilia Tait recuerda el abandono que sufrió durante su tratamiento contra el cáncer

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 reveló que, además de enfrentar la dura enfermedad, tuvo que sobrellevar la separación en plena etapa de recuperación. Según contó, una de las frases más duras que escuchó de su entonces esposo fue cuando le manifestó que no tenía dinero para afrontar el tratamiento médico.

“Sentado frente a mí, me dijo: ‘Cecilia, lo siento, pero yo no tengo plata para tu cáncer. No sé, ya verás, venderás un par de casas’”, relató con sinceridad. Pese a ello, la excongresista explicó que había sido previsora y contaba con seguros médicos, decisión que terminó siendo fundamental para salvar su vida.

“Yo soy una persona muy cuidadosa y tengo seguro hasta para regalar. Eso me salvó la vida”, expresó la deportista, aprovechando para aconsejar a las personas priorizar su salud y la prevención antes que otros gastos. Sin embargo, la deportista aseguró que esa experiencia la marcó profundamente, aunque con el tiempo logró perdonar lo sucedido.

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Cecilia Tait asegura que perdonó a su expareja y valora que sea un buen padre

A pesar del dolor vivido, Cecilia Tait aseguró que no guarda rencor hacia su exesposo. Incluso, reconoció públicamente que siempre fue un buen padre para la hija que tienen en común y que cumplió con sus responsabilidades familiares.

“Él es un súper papá, pagó la Universidad de Stanford de mi hija. No puedo negar eso. Él va a ser siempre el papá de mi hija”, sostuvo. Asimismo, señaló que decidió perdonarlo para no cargar con sentimientos negativos. “Los rencores dañan. El rencor te enferma. Yo lo perdoné por su cobardía”, afirmó.