Ana María Orozco, actriz colombiana que alcanzó la fama gracias a su papel de Beatriz Pinzón en la novela 'Betty, la fea', envió un romántico saludo de cumpleaños a su pareja, Salvador del Solar, actor peruano y expremier ministro. El político cumplió 56 años el pasado 1 de mayo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con 1 millón de seguidores, Orozco publicó una fotografía de Del Solar, en la que aparece sonriente, acompañada de un conmovedor mensaje: “¡Feliz cumpleaños, amor mío! Gracias por existir. Te amo”, escribió la actriz de 52 años.

Publicación hecha por Ana María Orozco para Salvador del Solar. Foto: Instagram.

Salvador del Solar responde dedicatoria de amor de Ana María Orozco

Tras el emotivo saludo de cumpleaños, el propio Salvador del Solar agradeció el gesto de su novia Ana María Orozco y le respondió en la misma publicación. “Te amo, Ana hermosa de mi corazón”, dejando en claro que la relación, que cumplirá dos años en julio, está más fuerte que nunca.

Diversas figuras del mundo actoral, tanto de Perú como de Colombia, como Mónica Sánchez y Lorna Cepeda, también destacaron el buen gesto de Orozco y felicitaron al político nacional por su onomástico en la publicación.

¿Cómo comenzó la relación entre Salvador del Solar y Ana María Orozco?

La relación entre Salvador del Solar y Ana María Orozco comenzó oficialmente en julio de 2024, aunque el vínculo entre ambos se gestó varios años antes. En 2016 se conocieron durante el rodaje de la serie 'El regreso de Lucas', donde forjaron una amistad basada en la admiración mutua.

Con la llegada de la pandemia, el lazo se fortaleció gracias a las largas horas de conversación. “Apenas se levantaron las restricciones, ya estaba yo en Buenos Aires tocando la puerta”, contó tiempo atrás el actor peruano, señalando que el distanciamiento obligatorio fue clave para consolidar la relación que oficializaron años después.