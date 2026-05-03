Habla sobreviviente de masacre de Colcabamba: "No encontraron nada y dijeron 'hay que meterle bala'"

Habla sobreviviente de masacre de Colcabamba: "No encontraron nada y dijeron 'hay que meterle bala'"

Jonathan Águila Gutiérrez, de 23 años, sobreviviente a la masacre de Colcabamba, detalló las circunstancias en las que los cinco jóvenes fueron asesinados por un grupo de militares.

“Yo estuve consciente todo el tiempo. Escuché cuando un militar se acerca y dice ‘Mi Su, aquí dentro no hay carga, creo que nos equivocamos de carro. Como no encontramos nada, ¿qué cosa hacemos? y él dijo ‘hay que meterle bala’. Nos lanzaron balas a mí, al chófer y al copiloto”, contó a Punto Final.