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Andrea Luna revela difícil momento tras ser rechazada de importante proyecto actoral: "Me dejaron en el aire"

La exactriz de 'Al fondo hay sitio' contó que reservó parte de su agenda para una propuesta que finalmente se realizó sin ella, hecho que la llevó a tomar ciertas decisiones en su vida.

Andrea Luna cuenta amarga experiencia con proyecto actoral. Foto: composición LR/Instagram
Andrea Luna cuenta amarga experiencia con proyecto actoral. Foto: composición LR/Instagram
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Andrea Luna, la actriz reconocida por su participación en la telenovela 'Pobre novio', se sinceró en redes sociales sobre una amarga experiencia profesional. La joven artista contó que separó parte de su agenda para sumarse a un proyecto actoral que finalmente no la convocó. La situación, según explicó, le generó consecuencias importantes tanto en lo laboral como en lo personal.

"Separé mi tiempo para un proyecto que sí se concretó… pero sin mí. No me avisaron. Me dejaron en el aire. Y sí, eso tuvo consecuencias grandes. Pero también me dio claridad y madurez", escribió la modelo en su publicación.

Andrea Luna

Mensaje de Andrea Luna. Foto: Instagram

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Andrea Luna cuenta amarga experiencia luego de no ser elegida para proyecto

La actriz de 35 años, quien también ha destacado en producciones como 'Solo una madre', 'Valiente amor', 'Locura de amor' y 'Al fondo hay sitio', explicó que esta situación se convirtió en una valiosa lección de vida.

"Esto me ubicó en un contexto que al inicio no entendía, pero poco a poco se fue aclarando. También me hizo recordar con quién quiero trabajar, cómo quiero que se hagan las cosas, quiénes quiero que me rodeen… y quiénes simplemente ya no", expresó la artista.

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La modelo dejó claro que mantiene intacta su determinación por avanzar en la industria. "Yo no paro. Sigo trabajando, sigo haciendo lo que un actor hace cada día: avanzar, entrenar, sostenerse, buscar audiciones, plantearse metas y perseguirlas hasta lograrlas", afirmó.

A pesar de la difícil situación que enfrentó, la artista remarcó que no todo está bajo su control, pero sí la manera en la que decide continuar. "Después de tantos años entendí que no todo depende de mí. Pero sí depende seguir adelante con la misma convicción de siempre. Y eso es lo que voy a hacer: no parar y continuar con mis valores bien puestos", concluyó.

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