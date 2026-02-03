HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Entretenimiento

Actriz Johanna Fadul es expulsada de reality 'La casa de los famosos Colombia' tras comentarios racistas en contra de su compañero

La recordada villana de 'Sin senos no hay paraíso', Johanna Fadul, dejó en shock a 'La casa de los famosos Colombia' por sus palabras hacia 'Campanita'. Tras revelarse el caso, pidió perdón entre lágrimas.

Bailarín 'Campanita' ha sido respaldado por sus compañeros luego de los comentarios de Johanna Fadul en 'La casa de los famosos Colombia'.
Bailarín 'Campanita' ha sido respaldado por sus compañeros luego de los comentarios de Johanna Fadul en 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: composición LR/RCN

La polémica sacudió a 'La casa de los famosos Colombia' luego de que la actriz Johanna Fadul, reconocida por su papel de villana en 'Sin senos sí hay paraíso', fuera expulsada del programa tras un comentario racista contra su compañero Franck Stiward, destacado bailarín conocido como 'Campanita'. El hecho generó un inmediato rechazo dentro y fuera del set, convirtiéndose en uno de los momentos más controvertidos de la temporada.

La decisión de la producción se dio en medio de una ola de críticas en redes, que señalaron el episodio como un ejemplo de violencia y discriminación. Tras el suceso, Fadul hizo mea culpa y pidió perdón entre lágrimas a las personas que resultaron heridas.

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

lr.pe

Johanna Fadul lanza comentario racista en 'La casa de los famosos Colombia'

Durante la noche de posicionamiento dentro de la casa, Johanna Fadul lanzó un comentario racista hacia 'Campanita'. La frase, en la que la intérprete señala el color de piel del bailarín, rápidamente se viralizó y provocó incomodidad entre los concursantes. Muchos reaccionaron con desagrado y no dudaron en mostrar su rechazo hacia la actitud de la actriz de 'Sin senos no hay paraíso'.

Entre ellos, el creador digital Maiker Smith señaló con firmeza: "La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad". El episodio no tardó en trascender a las redes sociales, donde usuarios exigieron medidas inmediatas.

PUEDES VER: La Charanga Habanera celebrará sus 37 años con gran concierto en Lima y con nuevo disco ‘35 años Charangueando’

lr.pe

Expulsan a Johanna Fadul de 'La casa de los famosos Colombia'

La producción de 'La casa de los famosos Colombia' anunció oficialmente la expulsión de Johanna Fadul, argumentando que sus palabras iban en contra de las normas de convivencia y respeto establecidas en el reality de RCN. "Tenemos un compromiso innegociable con la diversidad; no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz", manifestó 'El Jefe'. La voz en off del programa indicó que se aplicó la máxima sanción hacia la exconcursante.

La salida de Fadul fue incuestionable y se transmitió en el mismo espacio televisivo. Semana indicó que la intérprete de 40 años se convirtió en la primera participante de esta edición en ser retirada por motivos disciplinarios, lo que marcó un precedente en el formato en Colombia.

PUEDES VER: Macaulay Culkin destrozado por la muerte de Catherine O'Hara, su madre en 'Mi pobre angelito': 'Mamá, pensé que teníamos más tiempo'

lr.pe

Johanna Fadul pide perdón a Campanita

Tras revelarse su expulsión, Johanna Fadul reapareció en un video desde 'La casa de los famosos Colombia', en el que se mostró visiblemente afectada. En la grabación, la actriz rompió en llanto y expresó su versión de lo ocurrido, asegurando que no pretendía ofender a 'Campanita'. "Jamás fue mi intención ni agredirlo ni irme en contra de su color. Solo fue un posicionamiento en el que quise decirle de alguna manera fuerte", argumentó.

La recordada Daniela Barrera Beltrán de 'Sin senos sí hay paraíso' expresó, en esa línea, unas disculpas públicas, aunque sus palabras agregaron más fuego a la polémica. "A toda la comunidad y raza afro: perdónenme si llegué a herir sus corazones, susceptibilidades. No soy racista. De hecho, tengo amigos negros y los amo. Mis lágrimas son de verdad, no es una actuación, no soy mala persona", manifestó.

En otro video que publicó en sus redes, se ve el momento exacto en que habla con Franck Stiward tras el suceso y él acepta sus palabras. En ese post, la figura colombiana de ascendencia libanesa escribió: "Gracias, Campanita, por escucharme, por el diálogo y por aceptar mis disculpas. Reconozco que me equivoqué y que mis palabras causaron dolor. A Colombia y a todas las personas que se sintieron afectadas, les pido disculpas sinceras. Asumo este error con humildad y respeto", sentenció.

Notas relacionadas
¡Por fin! Mayella Lloclla revela la fecha de su boda tras pedirle matrimonio a su novio ingeniero en 2022: “Lo bueno se hace esperar”

¡Por fin! Mayella Lloclla revela la fecha de su boda tras pedirle matrimonio a su novio ingeniero en 2022: “Lo bueno se hace esperar”

LEER MÁS
Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

LEER MÁS
¡No se retracta! Bettina Onetto confirma que habló mal de Sergio Galliani en polémico audio: "Es antipatiquísimo, pedante"

¡No se retracta! Bettina Onetto confirma que habló mal de Sergio Galliani en polémico audio: "Es antipatiquísimo, pedante"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas, precios y entradas

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas, precios y entradas

LEER MÁS
¡Histórico! Bad Bunny se llevó el premio Álbum del Año en los Grammy 2026 con 'Debí tirar más fotos'

¡Histórico! Bad Bunny se llevó el premio Álbum del Año en los Grammy 2026 con 'Debí tirar más fotos'

LEER MÁS
Anelhí Arias deja abierta la posibilidad de una reconciliación con Dayron Martin: “Me mueve el piso”

Anelhí Arias deja abierta la posibilidad de una reconciliación con Dayron Martin: “Me mueve el piso”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Entretenimiento

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas, precios y entradas

Conciertos en febrero 2026: fechas, lugares, precios y venta de entradas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025