Bailarín 'Campanita' ha sido respaldado por sus compañeros luego de los comentarios de Johanna Fadul en 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: composición LR/RCN

La polémica sacudió a 'La casa de los famosos Colombia' luego de que la actriz Johanna Fadul, reconocida por su papel de villana en 'Sin senos sí hay paraíso', fuera expulsada del programa tras un comentario racista contra su compañero Franck Stiward, destacado bailarín conocido como 'Campanita'. El hecho generó un inmediato rechazo dentro y fuera del set, convirtiéndose en uno de los momentos más controvertidos de la temporada.

La decisión de la producción se dio en medio de una ola de críticas en redes, que señalaron el episodio como un ejemplo de violencia y discriminación. Tras el suceso, Fadul hizo mea culpa y pidió perdón entre lágrimas a las personas que resultaron heridas.

Johanna Fadul lanza comentario racista en 'La casa de los famosos Colombia'

Durante la noche de posicionamiento dentro de la casa, Johanna Fadul lanzó un comentario racista hacia 'Campanita'. La frase, en la que la intérprete señala el color de piel del bailarín, rápidamente se viralizó y provocó incomodidad entre los concursantes. Muchos reaccionaron con desagrado y no dudaron en mostrar su rechazo hacia la actitud de la actriz de 'Sin senos no hay paraíso'.

Entre ellos, el creador digital Maiker Smith señaló con firmeza: "La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad". El episodio no tardó en trascender a las redes sociales, donde usuarios exigieron medidas inmediatas.

Expulsan a Johanna Fadul de 'La casa de los famosos Colombia'

La producción de 'La casa de los famosos Colombia' anunció oficialmente la expulsión de Johanna Fadul, argumentando que sus palabras iban en contra de las normas de convivencia y respeto establecidas en el reality de RCN. "Tenemos un compromiso innegociable con la diversidad; no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz", manifestó 'El Jefe'. La voz en off del programa indicó que se aplicó la máxima sanción hacia la exconcursante.

La salida de Fadul fue incuestionable y se transmitió en el mismo espacio televisivo. Semana indicó que la intérprete de 40 años se convirtió en la primera participante de esta edición en ser retirada por motivos disciplinarios, lo que marcó un precedente en el formato en Colombia.

Johanna Fadul pide perdón a Campanita

Tras revelarse su expulsión, Johanna Fadul reapareció en un video desde 'La casa de los famosos Colombia', en el que se mostró visiblemente afectada. En la grabación, la actriz rompió en llanto y expresó su versión de lo ocurrido, asegurando que no pretendía ofender a 'Campanita'. "Jamás fue mi intención ni agredirlo ni irme en contra de su color. Solo fue un posicionamiento en el que quise decirle de alguna manera fuerte", argumentó.

La recordada Daniela Barrera Beltrán de 'Sin senos sí hay paraíso' expresó, en esa línea, unas disculpas públicas, aunque sus palabras agregaron más fuego a la polémica. "A toda la comunidad y raza afro: perdónenme si llegué a herir sus corazones, susceptibilidades. No soy racista. De hecho, tengo amigos negros y los amo. Mis lágrimas son de verdad, no es una actuación, no soy mala persona", manifestó.

En otro video que publicó en sus redes, se ve el momento exacto en que habla con Franck Stiward tras el suceso y él acepta sus palabras. En ese post, la figura colombiana de ascendencia libanesa escribió: "Gracias, Campanita, por escucharme, por el diálogo y por aceptar mis disculpas. Reconozco que me equivoqué y que mis palabras causaron dolor. A Colombia y a todas las personas que se sintieron afectadas, les pido disculpas sinceras. Asumo este error con humildad y respeto", sentenció.