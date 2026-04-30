¿Cuándo juega Universitario - Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026? Fecha, hora y canal confirmado

Después de vencer a Nacional, Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido como visitante en la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. A continuación, te detallamos cuándo y dónde seguir este encuentro, que podría definir el futuro internacional del equipo merengue.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Universitario se medirá contra Coquimbo Unido el próximo jueves 5 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, según la programación oficial publicada por la Conmebol.

Hora del partido Universitario vs. Coquimbo Unido

Los horarios según tu país son los siguientes:

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:00 horas

España: 01:00 horas (del viernes 6 de mayo)

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

Puedes ver el encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores a través de ESPN en toda Latinoamérica. Además, el duelo también estará disponible en línea por Disney+, para quienes están suscritos a esta plataforma de streaming.

Universitario vs. Coquimbo Unido: dónde juega

El encuentro Universitario vs. Coquimbo Unido se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, situado en Coquimbo, Chile. Conocido como el Coloso del Llano, este estadio tiene la capacidad para acoger a 15,809 espectadores en sus gradas.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores