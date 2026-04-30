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¿Cuándo juega Universitario - Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026? Fecha, hora y canal confirmado

El siguiente duelo que Universitario asumirá en la Copa Libertadores será ante Coquimbo Unido. Conoce cuándo, a qué hora y dónde ver el partido.

Universitario se enfrentará a Coquimbo Unido en Chile.
Universitario se enfrentará a Coquimbo Unido en Chile. | composición Líbero
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Después de vencer a Nacional, Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido como visitante en la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. A continuación, te detallamos cuándo y dónde seguir este encuentro, que podría definir el futuro internacional del equipo merengue.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

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¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Universitario se medirá contra Coquimbo Unido el próximo jueves 5 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, según la programación oficial publicada por la Conmebol.

Hora del partido Universitario vs. Coquimbo Unido

Los horarios según tu país son los siguientes:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:00 horas
  • España: 01:00 horas (del viernes 6 de mayo)

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

Puedes ver el encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores a través de ESPN en toda Latinoamérica. Además, el duelo también estará disponible en línea por Disney+, para quienes están suscritos a esta plataforma de streaming.

Universitario vs. Coquimbo Unido: dónde juega

El encuentro Universitario vs. Coquimbo Unido se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, situado en Coquimbo, Chile. Conocido como el Coloso del Llano, este estadio tiene la capacidad para acoger a 15,809 espectadores en sus gradas.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Tolima (Colombia)31+14
2Nacional (Uruguay)3104
3Universitario (Perú)3104
4Coquimbo (Chile)30-14
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