Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

¡Celebraron por todo lo alto! Bruno Ascenzo y Adrián Bello sorprendieron al compartir las primeras fotos oficiales de su boda secreta realizada en el Valle Sagrado de Cusco. La pareja selló su amor en una íntima ceremonia al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos del mundo artístico, luego de que imágenes del evento comenzaran a difundirse en redes sociales.

Los recién casados publicaron un emotivo mensaje que resume el momento que viven como recién casados: "La felicidad. 25/04/26". Las fotografías muestran a ambos radiantes tras darse el “sí”, vestidos con elegantes ternos y teniendo como escenario la belleza natural de la ciudad imperial.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram

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Fotos de la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

El reconocido director de cine Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello decidieron mantener en reserva los detalles de su matrimonio hasta después de celebrarlo. Recién al finalizar la jornada comenzaron a difundirse videos e imágenes de la boda. Las fotografías oficiales muestran una ceremonia romántica y elegante realizada al aire libre, con la naturaleza del Valle Sagrado como marco principal.

En ellas se observa a la pareja sonriente y bailando con la animación de la drag queen Xanaxtasia. Un día antes del matrimonio, ambos organizaron una precelebración junto a sus amistades más cercanas. En ese encuentro participaron varias figuras del medio artístico que viajaron hasta Cusco para acompañarlos en esta fecha especial. Entre los asistentes estuvieron Gisela Ponce de León, Giovanni Ciccia, Denisse Dibós, Wendy Ramos, Marco Zunino, entre otros. Además, entre los invitados también destacaron Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

Boda de Bruno Ascenzo. Foto: Instagram

Baile de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram

Boda en Cusco. Foto: Instagram

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Los emotivos mensajes que recibió Bruno Ascenzo y Adrián Bello por su boda

Algunas figuras del espectáculo dedicaron mensajes a la pareja. Una de ellas fue la actriz Anahí de Cárdenas, quien expresó su emoción por haber sido testigo de la ceremonia. “Días como estos deberían repetirse más a menudo. Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. Bruno y Adrián nos enseñan todos los días lo importante de la vida”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Denisse Dibós también compartió palabras llenas de cariño para los recién casados. “Si solo pudieran conocerlos... el amor, el respeto, la complicidad, las risas y la amistad que los une. Esta ceremonia nos hace volver a tener esperanza de que el amor de verdad puede todo”, se lee en su publicación en redes sociales.