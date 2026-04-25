Actriz Carmela Tamayo grita su amor por Pietro Sibille en redes y comparte románticas fotos: “Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida”
Pietro Sibille ha sorprendido a sus seguidores tras perder más de 10 kilos para su rol en ‘La gran sangre: 20 años después’ y también por su actual estado sentimental.
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Pietro Sibille estaba alejado de las redes sociales, luego de que Andrea Luna lo acusara de haberla maltratado física y psicológicamente. Sin embargo, este 2026, el actor peruano regresó a la televisión y a las plataformas digitales, donde no solo muestra su trabajo actoral, sino también sorprendió a muchos al mostrar su radical cambio físico y presumir a su nueva pareja.
Hace unos días, Pietro Sibille, quien en la telenovela ‘Valentina valiente’ da vida a Leo, el sinvergüenza que regresa de Estados Unidos tras 12 años de ausencia y dejar a su familia, fue etiquetado en una publicación de la actriz Carmela Tamayo, donde se lucen juntos como pareja, al lado de su gatito.
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Carmela Tamayo dedica amoroso mensaje a Pietro Sibille
Tras el alboroto que se generó al saber que Pietro Sibille se volvió a enamorar, la actriz Carmela Tamayo volvió a compartir un par de fotografías de ella junto al actor. En la imagen se ve a la pareja disfrutando de un día en la playa. Asimismo, la artista aprovechó para dedicarle un mensaje amoroso.
“Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida... No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Sabina cantando nuestra historia, desde siempre”, manifestó Carmela Tamayo, quien se desempeña como actriz y profesora de actuación.
Carmela Tamayo expresa su amor por Pietro Sibille en redes. Foto: Facebook/Carmela Tamayo
Tamayo, quien ha trabajado en producciones como 'La Academia' (2015), 'Solo una madre' (2017) y 'La rosa de Guadalupe Perú' (2020), también se mostró conmovida por todo lo vivido juntos. “Gracias por recorrer este camino de libertad de mi mano. Un día a la vez. Feliz joroba.Te amo”, añadió junto a un emojis de corazón.
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Pietro Sibille sorprende con su nueva figura
Por otro lado, Pietro Sibille ha sorprendido a sus seguidores con su nueva figura, tras perder más de 10 kilos. El actor tuvo que cambiar su apariencia para volver a interpretar a Mandril en ‘La gran sangre: 20 años después’, película dirigida por Jorge Carmona que cuenta con las actuaciones de Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.
“La disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Tú creas la motivación. Ahora elijo la acción antes que el pensamiento. Mi cuerpo es el templo de mi alma”, manifestó Sibille en Instagram.
Pietro Sibille mostró su antes y después en redes sociales. Foto: Instagram.