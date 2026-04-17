Pietro Sibille regresa a la escena mediática tras años de problemas personales, mostrando su nueva faceta en redes sociales y un cambio físico notable. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Pietro Sibille regresa a la escena mediática tras años de problemas personales, mostrando su nueva faceta en redes sociales y un cambio físico notable. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Pietro Sibille estuvo en el ojo de la tormenta años atrás, cuando su exnovia Andrea Luna lo expusiera a nivel nacional y lo acusara de tener problemas con el alcohol. Desde entonces, el actor mantuvo un perfil bajo y se enfocó en la actuación. Sin embargo, este 2026 ha vuelto a las redes sociales con más fuerza, donde no solo promociona su trabajo, sino que ha mostrado un poco más de su vida privada.

Sibille, considerado uno de los mejores actores peruanos, sorprendió al regresar a las pantallas chicas con un polémico personaje en la telenovela ‘Valentina valiente’, que se estrenó a inicios de marzo de 2026. En la ficción, Pietro da vida a Leo, el sinvergüenza que regresa de Estados Unidos tras 12 años de ausencia y dejar a su familia. Descarado, mentiroso y rechazado por sus hijos Jenny y Rocky.

Pietro Sibille se volvió a enamorar

No todo es trabajo para Pietro Sibille. Además de utilizar sus redes sociales para compartir fotos y videos de las grabaciones de ‘Valentina valiente’, el destacado actor sorprendió a sus miles de fanáticos al aparecer sonriente y feliz en un post de Carmela Tamayo Ríos, su actual pareja. “Tenemos nuevo bebé. Bienvenido a la familia Jack”, escribió la joven en la imagen donde también aparece su gato.

Pietro Sibille mantiene un romance con la actriz Carmela Tamayo Ríos. Foto: Instagram.

“Hermosos, los quiero tanto”, comentó Yiddá Eslava, prima de Pietro Sibille. “Una familia moderna… con michi incluido”, “Así queremos siempre ver a Mandril: feliz”, “Cuide a Mandril, lo quiero ver feliz”, “Hermosa familia. Cuídala mucho, Pietro, tener una novia animalista, es una gran bendición” y “Ver a Misterio sonriendo me da mil años de vida”; fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram.

Para los que no saben, Carmela es actriz, profesora de actuación y ha trabajado en producciones como 'La Academia' (2015), 'Solo una madre' (2017) y 'La rosa de Guadalupe Perú' (2020). Además, Tamayo Ríos es docente en la PUCP y fundadora del albergue ‘Asociación Ecovida Animal’, donde da cobijo y amor a los perros y gatos en situación de abandono.

Pietro Sibille sorprende con su antes y después

En otra publicación de Instagram, Pietro Sibille impactó a sus seguidores al compartir su nueva figura, tras perder más de 10 kilos. En la publicación se ve cómo lucía el actor en abril de 2023 y cómo está ahora a sus 48 años.

Pietro Sibille mostró su antes y después en redes sociales. Foto: Instagram.

“La disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Tú creas la motivación. Ahora elijo la acción antes que el pensamiento. Mi cuerpo es el templo de mi alma”, manifestó el actor que habría bajado de peso para volver a interpretar a Mandril en ‘La gran sangre: 20 años después’, película dirigida por Jorge Carmona que cuenta con las actuaciones de Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres, además de la incorporación de Milett Figueroa y Salvador del Solar al elenco.

El último jueves 16 de abril, Beto Ortiz y Aldo Miyashiro se mostraron sorprendidos por el radical cambio de Pietro Sibille. “Vi una foto de Pietro que parece un luchador de MMA. ¿Has visto la foto que ha subido? ¡Impresionante!”, dijo el periodista. “Pietro es un monstruo. Es el mejor actor del país. Le dices que tienes que bajar 10 kilos, él los baja. Le dices que suba 20 kilos, lo sube”, añadió el presentador de Willax.



