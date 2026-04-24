El fundador de Skándalo, Roly Ortiz, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse que deberá someterse a la amputación de su pierna izquierda debido a una trombosis crónica masiva. La decisión fue tomada por la junta médica del Hospital Cayetano Heredia, donde el productor musical permanece internado a la espera de la intervención quirúrgica.

Su hijo mayor, Christian Ortiz, reveló que la noticia ha golpeado duramente a toda la familia y que el estado emocional del artista es delicado. “Mi papá está bastante afectado, está muy deprimido… es una situación que nos agarró de improviso a todos”, declaró en el programa 'América hoy'.

Familia de Roly Ortiz atraviesa dura crisis emocional ante la operación

La esposa e hijos del productor musical enfrenta una fuerte crisis emocional tras el diagnóstico. Christian Ortiz, quien ha asumido un rol de apoyo, señaló que hace todo lo posible por mantenerse fuerte y acompañar a su padre en este proceso. “Es una situación bastante complicada, sobre todo porque él, ya no tiene un brazo y ahora al no tener una pierna, obviamente, él está bastante devastado”, aseguró el hijo del músico.

Según el hijo del fundador del grupo Skándalo, su padre no desea comunicarse con otras personas y permanece profundamente afectado por la decisión médica. La operación está programada para la tarde del 24 de abril y responde a la gravedad de la trombosis que padece, la cual requiere una intervención para salvaguardar su vida.

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Hijo de Roly Ortiz pide preservar la mayor parte de la pierna y apoyo para su recuperación

Christian Ortiz también manifestó su preocupación por el alcance de la amputación, indicando que existe la posibilidad de que esta se realice hasta la cadera. Ante ello, hizo un llamado a los médicos para que, en la medida de lo posible, se logre conservar la mayor parte de la extremidad. “Ruego a Dios que aunque sea le dejen un muñón por debajo de la pierna para que le puedan poner una prótesis o retomar la movilidad”, expresó.

Asimismo, pidió apoyo no solo económico, sino también emocional para su padre. Además, aseguró que estará al lado de sus tres hermanos menores y de su padre durante todo el proceso. “Quiero que sepas papá que al momento que veas esta entrevista, siempre estaré para ti, te voy a apoyar en todo lo que necesites”, manifestó, dirigiéndose directamente al músico en medio de esta compleja etapa.