Corte de Lambayeque ocupa el primer lugar nacional en función notarial de los Juzgados de Paz

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa consolidándose como un referente nacional en el fortalecimiento de la justicia de paz. De acuerdo con el Boletín Informativo de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), correspondiente al primer trimestre de 2026, Lambayeque ocupa el primer lugar entre las 33 cortes superiores del país en atención de funciones notariales realizadas por los jueces de paz.

Según el informe elaborado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte de Lambayeque, los jueces de paz del distrito judicial registraron 7.590 actuaciones notariales durante el primer trimestre del año, superando ampliamente a otras cortes del país.

Asimismo, la Corte de Lambayeque alcanzó el tercer lugar a nivel nacional en función jurisdiccional, con 1.296 causas registradas, resultado que refleja el importante trabajo que realizan los jueces de paz en la resolución de conflictos y el acceso a la justicia en las localidades más alejadas de la región.

Estos resultados cobran aún mayor relevancia si se considera que la Corte de Lambayeque supera ampliamente la meta establecida por el Poder Judicial respecto al reporte de información estadística de los juzgados de paz. Mientras la exigencia mínima es del 10%, en este distrito judicial el nivel de participación alcanza el 41% de jueces de paz que reportan mensualmente su carga procesal.

Este importante reconocimiento evidencia el compromiso de la gestión que lidera el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, así como el trabajo articulado que desarrolla la ODAJUP y los jueces de paz de toda la región para acercar la justicia a la población y fortalecer el servicio judicial en beneficio de quienes más lo necesitan.