Muere famosa reina de belleza tras caer de un puente mientras huía de la policía: tenía 27 años

Lo que comenzó como un operativo policial rutinario terminó en una tragedia que ha conmocionado a Europa. Güler Erdogan, reconocida modelo y ex Miss Europa Kosovo, murió de forma brutal luego de intentar escapar de la policía a pie y caer desde un puente elevado hacia una autopista de seis carriles.

El hecho ocurrió el 1 de abril en su ciudad natal, a donde había regresado para celebrar el ‘Eid’, una de las festividades más importantes del mundo islámico. Según reportes de medios locales, la joven de 27 años se encontraba bajo los efectos del alcohol y manejaba en una zona considerada peligrosa. Al ver la presencia policial, entró en pánico, abandonó su vehículo y comenzó a correr, sin imaginar que el escape terminaría en una caída de más de 20 metros.

Modelo Guler Erdogan muere brutalmente tras querer escapar de la policía

Según confirmaron las autoridades locales, el test de alcoholemia realizada a la modelo arrojó un resultado alarmante: 1,70 mg/100 ml de alcohol en sangre, más del triple del límite legal en la región. Lejos de colaborar con los agentes, Guler Erdogan decidió abandonar su auto e intentar escapar a pie. Pero su desesperación la llevó a cometer un error fatal: corrió sin rumbo y terminó cayendo desde un puente hacia una autopista de seis carriles.

El impacto fue devastador, pero no terminó ahí. Un vehículo que transitaba por la vía no pudo frenar a tiempo y la atropelló. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no había nada por hacer. Solo pudieron confirmar su muerte.

PUEDES VER: Muere joven modelo de 22 años tras someterse a una rinoplastia en clínica que encontró por TikTok

¿Quién era Guler Erdogan, la famosa reina de belleza que murió tras escapar de la policía?

Güler Erdogan no solo era una cara bonita. La joven modelo kosovar había logrado destacar en el mundo del modelaje al coronarse como Miss Europa-Kosovo, título que la proyectó a la fama en certámenes internacionales. Pero el destino le jugó una carta fatal tras una noche que empezó con alegría y terminó en tragedia. El día del accidente, Güler había salido a cenar con su familia para celebrar el Eid, una importante festividad musulmana. Más tarde, acudió a una reunión privada con amigos, donde, según trascendió, bebió más de la cuenta.

Aunque las causas exactas del accidente siguen bajo investigación, las autoridades continúan recabando pruebas y realizando peritajes para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia de la joven borró todas sus publicaciones en redes sociales y emitió un breve pero contundente comunicado en su cuenta de Instagram. “No crean las noticias e informaciones falsas sobre la muerte de nuestra hija, hermana y amiga, Güler Erdogan. Nuestra hermana perdió la vida en un trágico accidente. Como su familia, estuvimos a su lado en el momento del incidente”, expresaron con dolor.